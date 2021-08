Lindenbaumschule hat zu wenig Platz

Platzmangel

Ausschuss besichtigte die Katholische Grundschule. Im Offenen Ganztag soll Container helfen.

Von Nadja Lehmann

Ein wenig schüchtern lugen die Mitglieder des Schulausschusses in die Bibliothek der Katholischen Grundschule Lindenbaum. Denn wenn mehr als fünf Leute hineintreten, wird es schon reichlich eng in dem kleinen Zimmerchen, in dem neben den Bücherregalen einige Tische stehen. „Hier findet auch der Förderunterricht statt“, erklärt Schulleiterin Barbara Janowski, die die Politiker und die Rathaus-Mitarbeiter durch die Räumlichkeiten führt. Am eigenen Leib erfahren sie so, was die Lindenbaumschule beklagt: den fehlenden Platz und die große Raumnot. Sie zwingt die Schule, weniger Erstklässler aufzunehmen, als sie eigentlich könnte. Mehr als Zweizügigkeit ist da nicht drin.

Der Ausschussvorsitzende Thomas Lorenz (Rua) hatte das Gremium bereits auf die Dringlichkeit eingeschworen. „Wir betreiben kein Planspiel. Wir haben real existierende Kinder, die bestens versorgt werden sollen.“

Besonders der Offene Ganztag (OGS) leidet unter der Raumnot. Sie soll, so soll es am Donnerstag der Bauausschuss beschließen, durch Container gelindert werden. „Aber bitte nicht auf Dauer“, betonte Harald Weiss (CDU). Und das sahen die übrigen Politiker ähnlich. „Höchstens zwei, drei Jahre“, stimmte Björn Rimroth (SPD) zu, dessen Tochter die Lindenbaumschule besucht. Auch Heinz Gniostko, der als externer wissenschaftlicher Berater Politik und Verwaltung in Schulfragen begleitet, sprach von einer Übergangslösung: „Ein langfristiger Plan muss her, der für Stabilität sorgt.“ Den „großen Wurf“ nannte Renate Greif (CDU) diesen von der Rathausspitze bereits angekündigten Schulentwicklungsplan. „Man muss die Schullandschaft im Ganzen sehen“, erklärte Gniostko. „Schule im 21. Jahrhundert kann nicht mehr als Einzelsystem existieren.“

Schulleiterin zeigt, wie durchgeplant die Raumbelegung ist

Zuvor hatte Barbara Janowski gezeigt, wie exakt verplant jeder Raum ist. „Das ist genau durchgetaktet.“ Das gilt insbesondere für die so genannte „Verlässliche Grundschule“ bis 13 Uhr und den Offenen Ganztag bis 16 Uhr, für die alle Klassenzimmer, Küche, Aula, Werkraum und die 2006 auf dem Schulhof errichtete Vila Linde genutzt werden.

204 Schüler in acht Klassen -das ist derzeit die Lindenbaumschule. Die „Verlässliche“ besuchen 45 Kinder, prognostiziert für 2017/18 werden 55. Die OGS besuchen 70 Kinder. Auch dort wird der Bedarf steigen, er wird auf 75 bis 80 taxiert. Mit den jetzigen Räumlichkeiten aber wird das nicht gehen. „Das Jugendamt kam auf uns zu“, sagte Janowski. „Von dort hieß es, dass wir Kinder ablehnen müssen.“

Dazu aber kam es nicht. „Alle Eltern konnten nachweisen, dass sie entweder beide berufstätig sind oder allein erziehend“, sagte Barbara Janowski. Drei Familien hätten freiwillig verzichtet, um anderen einen Platz zu überlassen.

Kurz hatte Annette Pizzato (FDP) an das Vereinsheim des Rader Turnvereins erinnert, das die Stadt für die OGS nutzen wollte. Die Gespräche scheiterten wegen versicherungstechnischer Bedenken des Sportvereins.

„Wir haben mit dem RTV keinen pragmatischen Weg gesehen, den wir in der Kürze der Zeit noch hätten gehen können“, sagte Bürgermeister Johannes Mans. „Ich hätte nicht die Traute gehabt, Kinder und Eltern im Regen stehen zu lassen.“