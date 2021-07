Life-ness zieht nach zehn Jahren gute Bilanz

Freizeitcenter

Von Udo Teifel

Das „life-ness“ an der Carl-Diem-Straße steht wie eine Eins da. Auch wenn Geschäftsführer Ronald Eden die offiziellen Zahlen zum Jahresabschluss 2018 erst im Juli bekanntgeben wird, steht schon fest: Mit 148 000 Besuchern wird 2018 das Vorjahresergebnis um rund 7000 Besucher übertroffen. Damit hat sich das heutige Sport- und Gesundheitsbad nach Unkenrufen in den Anfangsjahren etabliert – es hebt sich mittlerweile auch deutlich von Bädern der Nachbarstädte ab und strahlt über die Stadtgrenze hinaus.

Zwei Bereiche heben sich deutlich ab: das Nessi Kinderland und das Schwimmbad. Im Kinderland gibt es Zuwächse um etwa acht Prozent, im Bad um knapp neun Prozent.

Das Nessi Kinderland brummt. Besonders Kindergeburtstage sind der Renner, drei bis vier an den Wochenenden, berichtet Natalie Junker, die zuständige Betriebsleiterin. „An den Wochenenden passiert es immer wieder, dass wir ein bis eineinhalb Stunden nach Öffnung einen Einlass-Stopp aussprechen. Dann geht es nur im fliegenden Wechsel.“ Maximal passen 200 Personen in das Kinderparadies. Eden macht deutlich, wie die Nachfrage ist: „Wir haben im Januar 2019 mit 4400 Besuchern eine Steigerung von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.“ Deshalb ist das Bedauern groß, dass nicht angebaut werden kann.

Auch das Schwimmbad läuft. Es gibt konstant hohe Zahlen im Schulschwimmen, das Vereinsschwimmen (DLRG und TSV) ist seit Jahren rückläufig, aber bei den öffentlichen Schwimmzeiten steigen die Besucherzahlen. „Wir sind kein Familienbad. Hier gibt es Bahnenschwimmen, und das ist unsere Kernkompetenz.“ Das ziehe auch viele Besucher aus dem Umland an: Zwei Drittel kommen aus Rade, der Rest reist an. Durchschnittlich 400 Gäste am Tag zeigt die Statistik auf.

Immer mehr im Kommen: Trainingslager von Schwimmvereinen in Herbst-, Oster- und Sommerferien. Gruppen von 20 bis 30 Personen reisen an, selbst aus Bayern. Kooperationspartner sind das Spiel- und Seminarcenter und die Jugendherberge. „Die sind fußläufig zu erreichen. Das ist gut für uns“, so Eden.

Die Sauna hat konstante Zahlen. Auch im Fitness-, Gesundheits- und Rehabilitationsbereich zählt Eden eine feste Kundschaft von rund 1000 festen Mitgliedern, die häufig das Bad und die Sauna mitnutzen.

In den nächsten Jahren sind große Investitionen geplant

Geplant sind in den nächsten Jahren große Investitionen. Das Sportbecken aus dem Jahr 1989/90 ist im InHK als Sanierungsprojekt angemeldet. Drei Optionen stehen zur Wahl: Edelstahl-, Folien-/Keramik- oder GfK-Variante. Der Unterschied liegt in der Bauzeit zwischen vier und acht Monaten, die das Bad außer Betrieb wäre. Geplant ist das Projekt für 2023, „jetzt beginnt die Ideenplanung“. Kosten: etwa zwei M

ZAHLEN UND TERMINE MITARBEITER Im „life-ness“ arbeiten 50 Personen, davon 23 als Vollzeitkräfte. FRÜHSCHWIMMEN An drei Tagen bietet das Bad Frühschwimmen (6.30 bis 8 Uhr) an. Das wird gern auch von Lennpern und Hückeswagenern genutzt. www..lifeness.de

illionen Euro inklusive Gebäudearbeiten an Leimbinder, Dach und Fassade.

Perspektivisch ist eine Neukonzeption fürs Lehrschwimmbecken angesagt, aber auch zusätzliche Umkleidekabinen für Schul- und Vereinsschwimmen. „Wir haben derzeit 200 Umkleide je Geschlecht. Hier ist das Nutzungsinteresse unterschiedlich. Darauf müssen wir reagieren.“

Auch Parkplätze sind ein Thema. Eden: „Unsere 100 Parkplätze sind schnell voll, auch der Hohenfuhrplatz.“ Verschiedene Gedankenmodelle werden derzeit durchgespielt. Eins davon: Der Bau eines Hotels, das „Radevormwald dringend braucht“. Dabei könnte das „life-ness“ ein strategischer Partner sein.