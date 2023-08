Lichterfest statt Musical-Gala

Museumsleiterin reagierte auf Regen.

Radevormwald. Aufgrund einer kurzfristigen Absage der Musiker musste Li Hardt am vergangenen Sonntag schnell umdisponieren: Statt der geplanten Musical-Gala gab es daher im Asiatischen Museum in Radevormwald ein schönes Lichterfest im hauseigenen Garten.

Lange hatten sich Mariela Kremser aus Köln und Freundin Erna Kottmann aus Lüttringhausen auf die Musical-Gala mit Sopranistin Heike Müller-Ring gefreut. „Vor zwei Monaten habe ich einen besonderen Geburtstag gefeiert, und da habe ich die Karten für diesen Abend von meiner Freundin geschenkt bekommen“, sagte dazu Mariela Kremser.

Die Kölnerin hatte sich also extra schick gemacht, war bis nach Remscheid-Lüttringhausen zu ihrer Freundin gefahren – am Sieplenbusch wurden sie dann überraschend von der Absage informiert.

Statt aber nun auf dem Absatz kehrt zu machen, nahmen beide das Angebot von Museumsbetreiberin Li Hardt gerne an und verweilten im Garten.

Und während Erna Kottmann die sehr kurzfristige Absage doch schon enttäuschte, sagte Mariela Kremser mit kölscher Leichtigkeit: „Es kütt wie es kütt“, und hob das Weinglas. Und am Wetter können man nun einmal nichts ändern.

Weil das Konzert als Open-Air-Veranstaltung geplant war und es am Sonntag immer wieder zu Regenschauern kam, meldete sich Sopranistin Müller-Ring am Morgen bei Li Hardt ab. Für Hardt war das ein Schock, sagte sie am Abend. „Ich habe um kurz vor 11 Uhr am Sonntagmorgen die Nachricht bekommen und dann schnell über alle Kanäle die Info verbreitet.“

Leiterin hat sich beiallen Gästen entschuldigt

150 Karten waren im Vorfeld verkauft worden, Hardt rechnete zudem mit weiteren Gästen an der Abendkasse. 16 Kilogramm Nackensteaks hatte sie dafür vorbereitet, dazu jede Menge Krautsalat, selbst gebackenen Kuchen und fast 200 Brötchen. Um nicht gänzlich darauf sitzen zu bleiben, disponierte sie kurzfristig um. „Wenigstens, um den Leuten, die anreisen, etwas anbieten zu können“, erklärte die Museumsleiterin.

„Ich habe mich bei allen Gästen entschuldigt, und ihnen die Information von Frau Müller-Ring weitergeleitet“, erklärte Hardt weiter.

Für das kurzfristig ausgefallene Konzert im Radevormwalder Asiatischen Museum gebe es einen Ersatz am Samstag, 18. November, dann allerdings in der Stadthalle Wuppertal. sebu

Weitere Infos: asianart-museum.de