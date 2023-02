Leiter der Suchtklinik wechselt nach Hagen

Im März 2022 hatte Hüseyin Kum die Leitung des Curt-von-Knobelsdorff-Hauses des Blauen Kreuzes übernommen.

Von Stefan Gilsbach

Das Curt-von-Knobelsdorff-Haus in Radevormwald wird einen neuen Chef bekommen. Hüseyin Kum, der vor einem Jahr die Leitung der Suchtklinik übernommen hatte, wechselt nach Hagen. Dort hat der gebürtige Essener im Februar den Posten des Chefarztes des Zentrums für Seelische Gesundheit in Elsey übernommen. Der Geschäftsführer des Katholischen Krankenhauses Hagen, Henning Eichhorn wird dazu auf dem Internet-Portal „Lokalkompass“ zitiert: „Wir freuen uns sehr mit Herrn Kum einen grundsympathischen Menschen und echten Fachmann in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.“ Kum sei genau der Richtige für die Fachklinik, die bald eine der größten in ganz Nordrhein-Westfalen sein werde.

Ein verlockender Posten also für jemanden, der sich während seiner Laufbahn auf Suchtmedizin spezialisiert hat. Hüseyin Kum ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, mit den Zusatzbezeichnungen Suchtmedizin, Stressmedizin Verkehrsmedizin, Psychotraumatologie und Medizinethik. Außerdem ist er als medizinischer Gutachter tätig. Auf die neue Aufgabe freut sich Kum, der im Ruhrgebiet verwurzelt ist und nach wie vor in Essen lebt. „Hier in Hagen fühle ich mich heimisch“, zitiert ihn der „Lokalkompass“.

Beim Blauen Kreuz ist man mit Kums Arbeit in Radevormwald hochzufrieden, auch wenn er nur rund ein Jahr hier gewirkt hat. „Ein toller Arzt“, sagt Reinhard Jahn, der Geschäftsführer des Blauen Kreuzes, das seinen Sitz in Wuppertal hat. Natürlich bedauere man, dass man nicht länger mit Kum zusammenarbeiten könne. „Allerdings ist das Curt-von-Knobelsdorff-Haus eine recht kleine Klinik. Die Rehabilitation steht hier im Vordergrund.“ Kum habe offensichtlich den Wunsch gehabt, wieder verstärkt im Akutbereich zu arbeiten. Allerdings habe der 52-Jährige dafür gesorgt, dass die Einrichtung rasch einen qualifizierten Nachfolger bekomme. „Mit dem 1. April wird Dr. Holger Lach die Leitung übernehmen“, kündigt Reinhard Jahn an. Lach war bislang in der Prinzhorn-Klinik in Hemer tätig. Den Kontakt habe Hüseyin Kum vermittelt, der dort vor seinem Wechsel nach Radevormwald als Chefarzt gearbeitet hatte. So ist die Kontinuität der Leitung in der traditionsreichen Radevormwalder Klinik gesichert, der ältesten des Blauen Kreuzes.

Auch wenn Hüseyin Kum nur kurze Zeit als Leiter des Curt-von-Knobelsdorff-Hauses tätig war, so habe er in dieser Zeit einiges bewegt, betont Reinhard Jahn. „Vor allem bei den notwendigen Änderungen der Strukturen durch neue Gesetzeslagen bei Themen wie Abrechnung und Personal. Das ist für eine kleine Klinik eine Herausforderung.“

Im Curt-von-Knobelsdorff-Haus stehen 60 bis 65 Plätze zur Verfügung. Der Schwerpunkt ist die Rehabilitation von alkoholkranken Menschen – derzeit werden in der Klinik allerdings nur Männer behandelt. Zwölf bis 16 Wochen sind die übliche Behandlungszeit. Neben der vollstationären Rehabilitation wird auch eine tagesklinische, das heißt ganztägig ambulante Rehabilitation angeboten.

Förderverein unterstütztdie Arbeit

Die Einrichtung an Hermannstraße in Radevormwald gibt es seit 1964, damals verkaufte die evangelische Gemeinde ihr „Martin-Luther-Haus“ an das Blaue Kreuz. Dort wurde eine „Trinkerheilanstalt“ eingerichtet, wie man damals noch sagte.

Mit dem Status einer Fachklinik wurden seit den 1970er Jahren Entwöhnungsbehandlungen für Männer durchgeführt. Im Jahr 1998 kam als Arbeitszweig die „Stationäre Motivierung für eine Suchtbehandlung“ hinzu. Ein Förderverein, der im Jahr 2018 sei 25-jähriges Bestehen feiern konnte, unterstützt die Arbeit der Fachklinik.

Hintergrund

Der Namensgeber des Hauses, Curt von Knobelsdorff, war ein preußischer Offizier, der selber an der Alkoholkrankheit litt und einer der Vorkämpfer des Blauen Kreuzes im deutschsprachigen Raum wurde. Diese Organisation hat ihre Wurzeln in der Schweiz, wo der Geistliche Louis-Lucien Rochat sie im Jahr 1877 ins Leben rief. In Deutschland wurde der erste Blaukreuz-Verein 1885 in Hagen gegründet.