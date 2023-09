Leise Töne prägen die Feier zum 175. Geburtstag

Workshops, Gottesdienst und Kinderprogramm.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Auf dem großen Gelände der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland an der Telegrafenstraße wurde gefeiert. Schließlich gibt es die Gemeinschaft seit 175 Jahren. Es war allerdings ein eher ruhiges Fest, oder wie es Klaus Schmidt, scheidender Direktor der Evangelischen Gesellschaft, ausdrückte: „Es ist kein Straßenfest, es ist ein Familienfest für unsere aktuell 61 Gemeinden.“ Von fast allen Gemeinden, die sich vom Norden in Jever bis in den Süden nach Trier erstrecken, waren auch Vertreter oder Gruppen nach Radevormwald gekommen. Zum Festgottesdienst am Sonntagvormittag waren auch Gäste anderer Gemeinden gekommen. Dabei hielt Steffen Kern, der Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbands aus Kassel und dem Dachverband der Evangelischen Gesellschaft, die Predigt. Das Thema war „zweifeln und staunen“, also das Spannungsfeld, in dem Christen sich befänden.

Schnitzeljagd und Holzbausteine

Der Gottesdienst war natürlich nicht alles, was zum Jubiläumsjahr organisiert wurde. So hatten sich schon am Freitagabend die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Chorprojekts zur ersten Probe getroffen. „Das wurde sehr gut angenommen. Und Dr. Peter Menger, der den Chor mit seiner Frau Deborah leitet, hat auch zwei Lieder anlässlich unseres Jubiläums geschrieben“, sagte Klaus Schmidt. Der ebenfalls in diesen Tagen scheidende Präses Jürgen Schmid ergänzte: „Ich habe selbst schon mal in einem der Chorprojekte Mengers mitgesungen, da er auch aus der Nähe meiner Heimatgemeinde in Lützellinden in Hessen kommt.“ Der Chor hatte auch gleich drei Aufritte, neben dem Gottesdienst wurde auch am Samstagabend beim Jubiläumsabend gesungen sowie beim Jahresfest am Sonntagnachmittag.

Das Fest zum 175-jährigen Bestehen sei auch als Highlight für die über 60 EG-Gemeinden gedacht und geplant worden, sagte Klaus Schmidt weiter. „Daher gab es dann auch sowohl für die Kinder und Jugendlichen ein Programm als auch für Erwachsene.“ Das eine gehe Hand in Hand mit dem anderen. Damit die Eltern an den zahlreichen unterschiedlichen Seminaren zu geschichtlichen und historischen Themen am ganzen Samstag teilnehmen konnten, habe man ein umfangreiches Programm für die Kinder im Angebot gehabt. „Mit der Tanzpädagogin Sina Jäckel wurde etwa ein Tanz einstudiert, den die Kinder am Samstagabend dann präsentierten. Außerdem hatten wir eine Schnitzeljagd am Samstagmittag, die quer über das Gelände führte“, sagte Marco Maier, der Nachfolger Klaus Schmidts als Direktor der Evangelischen Gesellschaft. Auch mit einer zahllosen Menge an Holzbausteinen konnten sich die Kinder kreativ beschäftigen.

Festversammlung mit 700 Gästen in der Ernst Mohr Halle

Ein weiteres Angebot, das sich an alle Altersgruppen richtete, war das große Fußballturnier, das ebenfalls am Samstag stattfand. „Wir hatten zwar nur vier Teams, aber das Fußballturnier hat schlicht noch keine so lange Tradition bei uns. Wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht“, sagte Marco Maier, der zusammen mit Detlef Schröder, der als neuer Präses Jürgen Schmidt im Ehrenamt nachfolgte, ebenfalls mitgekickt hatte. „Glauben und Sport haben ja durchaus einiges gemeinsam, wobei wir auf dem Platz schon gemerkt haben, dass wir uns nur auf dem Spielfeld bekämpft haben“, ergänzte er lachend. Am Ende lag das Team der Evangelisch-Freien Gemeinde aus Köln-Sülz vorn.

Nach der Grundsteinlegung fand am Sonntagnachmittag noch die große Festversammlung in der Ernst Mohr Halle statt. Darin gab es eine weitere Predigt von Steffen Kern zu hören, diesmal zum Thema „Vom Hadern zum Hoffen – Ein Weg in die Weite“, aber auch vor allem die Verabschiedung von Klaus Schmidt als Direktor und Jürgen Schmidt als Präses, gefolgt von der Einführung Marco Maiers und Detlef Schröders als deren Nachfolger. Und dann war doch noch richtig Trubel auf dem Gelände, was ein wenig Jubiläums-Atmosphäre auch nach außen sichtbar werden ließen: Etwa 700 Gäste füllten die Halle.

Hintergrund

Mitten in die Umwälzungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Evangelische Gesellschaft für Deutschland durch den Elberfelder Pastor Ludwig Feldner im Jahr 1848 gegründet. Das Ziel des lutherischen Pastors war, „der Entkirchlichung und Entchristlichung des deutschen Volkes“ entgegenzuwirken. Seit 1997 hat die Evangelische Gemeinschaft ihren Sitz in der Telegrafenstraße 59-63 in Radevormwald.