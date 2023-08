Leiche in Radevormwald gefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Kreisverkehr an der Sparkasse

In den frühen Morgenstunden wurde in Radevormwald ein Leichnam gefunden.

Die Rader Innenstadt ist gegenwärtig weitestgehend abgesperrt. Ein Polizeihubschrauber kreist über der Stadt. Bürgermeister Johannes Mans ist tief betroffen. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Radevormwald. Schreckliche Entdeckung in der Nacht zu Sonntag: In Radevormwald ist gegen 4 Uhr eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Es soll inzwischen auch zu einer Festnahme gekommen sein. Offiziell bestätigen will das vor Ort jedoch niemand.

Gegenwärtig ist die Rader Innenstadt weitestgehend gesperrt. Der Leichnam - es soll sich bei dem Toten um einen jungen Mann im Alter von 18 oder 19 Jahren handeln - wurde am Kreisverkehr an der Sparkasse gefunden. Er soll ersten Informationen zufolge möglicherweise durch Messerstiche ums Leben gekommen sein. Die Spurensicherung ist im Einsatz. Es gilt, mögliches Beweismaterial zu sichern. Am Fundort stellten die Einsatzkräfte ein Zelt auf.

Auf dem Boden rund um den Kreisverkehr liegen Rettungsdecken. Sie sollen wohl Spuren vor der Witterung schützen. In der Luft kreist lange ein Polizeihubschrauber.

Inzwischen treffen immer mehr Schaulustige am Kreisverkehr ein. Eine junge Frau weint - offenbar kannte sie das Opfer. Auch Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans ist vor Ort. Er sei dort, um die Menschen zu beruhigen. Er sei tief betroffen, sagt er gegenüber dem RGA.

War der Auslöser der Tat eine Auseinandersetzung bei Radevormwald karibisch?

Am Samstagabend hat in der Stadt die Veranstaltung „Radevormwald karibisch“ stattgefunden. Die soll laut Daniel Rupp, Leiter des Ordnungsamtes, friedlich verlaufen sein. Eine Besucherin konnte diese Einschätzung am Sonntagmorgen gegenüber unserer Zeitung nicht teilen. Sie sprach von einer aufgeheizten Stimmung und von Randalierern sowie einem Polizeieinsatz. Sie selbst sei deswegen gegen 23 Uhr nach Hause gegangen.

Immer mehr Bürger treffen zurzeit ein. Auch sie berichten, dass es bei „Radevormwald karibisch“ nicht sehr friedlich zugegangen sein soll. Derweil verdichten sich auch die Hinweise, dass dem Tötungsdelikt möglicherweise ein Streit unter Heranwachsenden auf der Veranstaltung am Markt vorangegangen sein soll.

+++Der Artikel wird laufend aktualisiert+++

