Lehrer Teckemeyer darf nicht fehlen

Ehemalige Realschüler trafen sich.

Radevormwald. Große Wiedersehensfreude in der Bergstadt: Von einst 52 Mädchen und Jungen des Abschlussjahrgangs 1968 der Realschule trafen sich jetzt 22 wieder in Radevormwald. „Alle fünf Jahre kommt man zusammen, um in Erinnerungen zu schwelgen, aber auch die Gegenwart wird intensiv diskutiert“, berichtete Sprecher Erhard Hombrecher. Über die Jahre habe sich zwischen vielen eine Freundschaft entwickelt, die nicht nur alle fünf Jahre zum Gedankenaustausch führe.

Was viele besonders freute: Auch der Klassenlehrer, Udo Teckemeyer, war mit seinen mittlerweile 90 Lebensjahren auch wieder beim Treffen dabei. „Bei keinem Treffen in den vergangenen 30 Jahren hat er gefehlt. Dies spricht für eine besonders gute Beziehung zwischen Schülern und Lehrer“, findet Hombrecher. Und das sicher nicht erst seit den Klassentreffen.

Beide Seiten würden sich immer gerne an die gemeinsame Schulzeit und an die Abschlussfahrt nach Abtenau (bei Salzburg) zurückerinnern. Die ehemaligen Schüler kamen aus ganz Deutschland und aus den Niederlanden nach Radevormwald. Diesmal traf man sich zu Kaffee und Kuchen im Hofcafé Feldermann – und nach einer kleinen Wanderung an der Wuppersperre ging es schließlich zum Abendessen in den Landgasthof Honsberg. Auch dort hatten sich die ehemaligen Realschüler noch einiges zu erzählen. rue