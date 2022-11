Lebender Adventskalender kehrt zurück

Einzelhändler und Dienstleister starten ab nächsten Donnerstag

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Vom 1. bis 24. Dezember wird sich in der Stadt wieder täglich ein Türchen öffnen. Einzelhändler und Dienstleister haben sich für den lebenden Adventskalender 2022 schöne Überraschungen für ihre Kunden und Gäste ausgedacht, um sie in der Adventszeit zu sich zu locken. Die einen bieten Rabatte und Gratisgaben oder verlosen Wertgutscheine, andere wiederum laden zu Aktivitäten, Kaffee, Punsch und Weihnachtsgebäck ein.

„Was die Händler anbieten, ist ihnen überlassen“, stellt Marie Steinhauer von der Wirtschaftsförderung der Stadt klar. Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr und der vielen Nachfragen in diesem Jahr hat sie gemeinsam mit Citymanagement und Händlern erneut den lebenden Adventskalender ins Leben gerufen. Eine kleine Aktion, die im vergangenen Jahr die Innenstadt belebte.

Jutta Wichert-Schwiergolik vom Mortimer Englischclub hätte gern schon im vergangenen Jahr teilgenommen. „Leider haben wir es letztes Jahr verpasst“, bedauert die Inhaberin der Sprachschule in der Kaiserstraße 60. Die Räume teilt sie sich mit Kollegin Petra Köber, die Dekoratives für Haus und Garten anbietet. In diesem Jahr haben die Frauen ein Türchen ergattert und freuen sich auf regen Besuch am 14. Dezember. „Wir werden an diesem Tag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr weihnachtliches Basteln für Groß und Klein anbieten. Dazu wird es Bratapfel-Muffins geben“, verrät Wichert-Schwiergolik. „Ich finde das mit dem Adventskalender eine super Idee, um zusammen zu feiern und die Innenstadt zu beleben.“

Nicht nur Geschäfte in derInnenstadt beteiligen sich

Erstmalig dabei ist in diesem Jahr auch Feldermanns Hofcafé, das sich eigentlich in der Winterpause befindet, doch für den Adventskalender gern eine Ausnahme macht. Am 4. Dezember öffnet sich hier von 15 bis 20 Uhr das Türchen für leckere Reibekuchen, einen kleinen Adventsmarkt und weihnachtliche Livemusik mit zwei Saxofonisten des ausgezeichneten Radevormwalder Feuerwehrorchesters, verrät Sabine Fuchs. Auch sie freut sich, in diesem Jahr dabei zu sein, und hofft auf viele Besucher. Am Nikolaustag ist das Türchen den Kindern vorbehalten. Im Nessi-Land dürfen Kinder an diesem Tag kostenlos toben, nur Eltern müssen Eintritt zahlen. Diese haben dann vielleicht am 13. Dezember Glück im Sanitätshaus Kreutzer: Ab 17 Uhr findet hier bei Punsch und Glühwein eine Verlosung statt, „bei der es Warengutscheine und andere tolle Präsente zu gewinnen gibt“, verrät Jennifer Baglieri.

Besonders freut es Citymanager Alexander Bethke, dass beim diesjährigen Adventskalender auch drei von fünf neuen Geschäftsleuten, die über das Sofortprogramm „Innenstadt“ ein neues Geschäftslokal bezogen haben, dabei sind, wie Thomas Hänsel mit seinem Spielwarengeschäft und das E-Scooter-Geschäft „e-cooler“ sowie Gabi‘s Klamöttchen. Auch dass Feldmann’s Hofladen oder der Hofladen Uelfetal in diesem Jahr dabei sind, sei ein gutes Zeichen. „Dadurch findet der Adventskalender nicht nur in der Innenstadt statt“, sagt Steinhauer. Schwer sei es nicht gewesen, die Händler dafür zu motivieren. „Der Adventskalender hat sich schnell gefüllt“, freut sich die Wirtschaftsförderin.

Die Stadt Radevormwald selbst beteiligt sich ebenfalls am Adventskalender und wird am 24. Dezember ein Türchen öffnen. Worauf sich die Bürger freuen dürfen, wird nicht verraten, sagt Steinhauer: „Es soll eine Überraschung sein.“

www.innenstadt-radevormwald.de