Laschet will mit Sicherheit zum Sieg

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl war zu Gast auf dem Rader Markt. Der Polizei sprach er seinen Dank aus.

Von Jennifer Preuß

Wolfgang Wagener und Klaus Germann halten in Radevormwald die Stellung. Die Polizisten haben ihr Büro an der Kaiserstraße. Das teilen sie sich zu zweit, mehr Bezirksbeamte gibt es in der Bergstadt nicht. Als Armin Laschet das hörte, gingen seine Augenbrauen hoch. Eigentlich sei das zu wenig Polizeipräsenz – auch für eine Kleinstadt. Seinen Dank sprach der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl den beiden am Mittwoch persönlich aus. Viel würden sie und ihre Kollegen für Nordrhein-Westfalen leisten.

„Hier in Radevormwald ist es ja friedlich. Hier passiert ja nichts“, sagte Armin Laschet, der gleich eines Besseren belehrt wurde. Die Bergstadt ist keine friedlich-beschauliche Provinzidylle, das beweist auch der Blick in die aktuelle Kriminalitätsstatistik. Im Jahr 2016 wurden 916 Straftaten erfasst. Einen Anstieg gab es demnach bei der Zahl der Gewaltdelikte.

Die Personaldichte sei an der Grenze des Verantwortbaren

Die Frage nach der Inneren Sicherheit treibt die Bevölkerung um, nicht nur in Radevormwald. Auf Wahlkampftour ist es genau das Bedürfnis nach Sicherheit, auf das Armin Laschet reagieren will. Der CDU-Politiker will Antworten geben. „Gerade im ländlichen Raum wird immer mehr Polizei abgezogen. Dabei brauchen wir dringend eine Grundsubstanz“, sagte er auf dem Marktplatz. „Wir bewegen uns momentan an den Grenzen des Verantwortbaren.“

Daran will Armin Laschet etwas ändern. So steht es auf den zahlreichen Wahlplakaten, die im Stadtgebiet hängen. Und so betonte er es auch höchstselbst vor seinen CDU-Kollegen aus Rade.

Wie mehr Polizeipersonal bezahlt werden soll, erläuterte Armin Laschet nicht. Aufgaben müssten umverteilt werden, ins Detail ging er nicht. Stattdessen schilderte er, wie er sich die NRW-Polizei künftig vorstellt, sollte seine Partei die Landtagswahl gewinnen. Die Polizeibeamten vor Ort sollen sich mehr auf ihre Kernaufgaben konzentrieren – und dazu zählt Armin Laschet ganz klar die Kriminalitätsbekämpfung und die Aufklärung von Straftaten. Dahingegen könnten Aufgaben wie Geschwindigkeitskontrollen umverteilt werden. „Man könnte Polizeiverwaltungsangestellte einstellen, die die Beamten unterstützen“, sagte Armin Laschet. Für sinnvoll hält der CDU-Politiker zudem die Schleierfahndung. Darunter versteht man verdachtsunabhängige Personenkontrollen. Erlaubt ist die Schleierfahndung in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, nicht aber in Nordrhein-Westfalen. „Die Polizisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, sagten mir, dass sie in acht von zehn Fällen das richtige Auto anhalten“, sagte Armin Laschet. Die Polizisten, die seit Jahren im Dienst sind, hätten seiner Ansicht nach ein Gefühl dafür entwickelt, wann eine Kontrolle sinnvoll ist.

Für mehr Sicherheit will Armin Laschet sorgen – und zwar schnell. In Bildungsfragen allerdings will er Bedachtheit walten lassen. So war er der Meinung, die Bemühungen in Sachen Inklusion hätten sich selbst überschlagen. Die Schullandschaft sei zu plötzlich umgestaltet worden, die Folgen waren nicht absehbar. In Marienheide besuchte Armin Laschet gemeinsam mit Landtagskandidat Peter Biesenbach eine Schule und verfolgte dort den Unterricht nach dem inklusiven Modell. Die Erzählungen der Lehrkräfte hätten ihn in seinen Ansichten bestärkt: Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht.

