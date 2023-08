Der „Lange Tisch“ wird an der Keilbecker Kirche neuaufgelegt

Das erste „Long Table Dinner“ in Keilbeck kam gut an. Nun gibt es eine Neuauflage.

Für den 12. August lädt der Bürgerverein zum „Langen Tisch“ ein.

Wupperorte. Die Premiere 2022 kam so gut an, dass sich der Bürgerverein in den Wupperorten entschlossen hat, auch in diesem Sommer einen „Langen Tisch“ zu veranstalten, und zwar am Samstag, 12. August, ab 17 Uhr, Ende offen. „Eingeladen ist jedermann, natürlich kostenfrei“, erklärt Marcus Riese, Vorsitzender des Bürgervereins.

Vorstandsmitglied Martina Osenberg hatte die Idee, einen solch geselliges Ereignis in den Wupperorten zu veranstalten. Und so fand im August 2022 in der Grünanlage an der Evangelischen Kirche in Keilbeck das erste „Long Table Dinner“ statt. Es wurde ein Treffen von Jung und Alt, der jüngste Gast war 13 Jahre, die älteste Teilnehmerin 93 Jahre. Auch in diesem Jahr wird der lange Tisch an der Keilbecker Kirche aufgebaut.

Der Verein sorgt für die Tische und die Bestuhlung, die Gäste bringen Essen und Getränke mit, an denen sich dann alle Teilnehmer gütlich tun können. „Im vergangenen Jahr kamen manche Leute mit ganzen Kuchen- und Pizzablechen“, erinnert sich Marcus Riese. Und bei den Getränken sei für eine große Abwechslung gesorgt gewesen. „Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Riese. Man mache sich im Vorstand aber derzeit auch Gedanken, welche Alternative man bei Regen anbieten könnte. s-g

