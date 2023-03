Landesbläserphilharmonie NRW kommt

Repertoire umfasst originale und arrangierte Werke für symphonische Blasmusik.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Auf ganz besondere musikalische Gäste freut sich das Feuerwehrorchester Radevormwald: Die Landesbläserphilharmonie NRW besucht die Stadt auf der Höhe zu einem besonderen Konzert am Samstag, 25. März, 17 Uhr, im großen Saal des Bürgerhauses am Schloßmacherplatz.

Unter der Leitung von Tobias Liedtke spielen in der Landesbläserphilharmonie NRW ambitionierte Laienmusiker aus Vereinen des Blasmusikverbandes NRW sowie Lehrer und herausragende Schüler von Musikschulen und Studenten deutscher Hochschulen, um unter professionellen Bedingungen Blasmusik machen und aufführen zu können, heißt es in der Ankündigung von Musikzugführer Stefan Biermann vom Feuerwehrorchester Radevormwald.

Der Spaß am Musizierenstehe im Vordergrund

Neben dem Erlebnis, gemeinsam auf höchstem Niveau zu musizieren und dabei gelegentlich an seine musikalischen Grenzen zu stoßen, stehe der Spaß am Musizieren im Vordergrund.

Mitspielen dürfe in dem Orchester jeder, der sein Instrument gut beherrsche. „Die Messlatte ist von Anfang an hoch“, betont Biermann. Ganz bewusst stehe für das Ensemble die musikalische Qualität an erster Stelle. Zweimal im Jahr erarbeite das Orchester in sehr intensiven Arbeitsphasen ein Programm, das dann an verschiedenen Orten aufgeführt werde.

„Das Feuerwehrorchester Radevormwald freut es, dass inzwischen einige Musiker aus Radevormwald fester Bestandteil der Landesbläserphilharmonie sind“, berichtet Biermann. Das Repertoire der Landesbläserphilharmonie NRW umfasst nach seinen Angaben originale und arrangierte Werke für symphonische Blasmusik, die aus allen Epochen stammen und die gesamte Bandbreite der symphonischen Blasmusik abbilden. „Das klare Bekenntnis zur originalen Blasmusikliteratur begründet auch den Ruf der Landesbläserphilharmonie NRW als eines der besten Blasorchester in NRW“, schreibt Biermann.

Auf dem Programm für das Konzert im Radevormwalder Bürgerhaus stehen die Werke „Punchinello – Overture to a romantic Comedy“ von Alfred Reed, einem der großen Blasorchesterkomponisten aus den USA, außerdem die Overture zur Oper „La Princesse Jaune“ von Camille Saint-Saens. Einen Ausflug nach Italien verspricht das Werk „Benacus“ von Roberto di Marino, bevor die „Second Suite“ in F von Gustav Holst erklingen wird. Höhepunkt des Konzertes im Bürgerhaus wird „Der Zauberlehrling“ von Paul Dukas sein. Der Eintritt zu dem Konzert ist unentgeltlich.



Samstag, 25. März, 17 Uhr; Bürgerhaus, Schlossmacherplatz