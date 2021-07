Lampenfieber gibt ihr Energie und Spannung

Radevormwald

+ © Andrea Scherber Im Musical „Der kleine Muck“ spielt die Raderin Lea Scherber den Kater Tavu. © Andrea Scherber

Die Radevormwalderin Lea Scherber spielt im Musical „Der kleine Muck“ den Kater Tavu. Im Ensemble fühlt sich die 26-Jährige wohl.

Von Claudia Radzwill

Seit Oktober tourt die Radevormwalderin Lea Scherber mit dem Ensemble „Fairytale Factory“ und dem Musical „Der kleine Muck“ durch deutsche Städte. Sie singt, sie tanzt, sie spielt – für sie ist damit ein Traum wahr geworden. Sie schlüpft im „Kleinen Muck“ sogar in zwei Rollen. Am Anfang ist sie kurz in der Rolle eines Dorfkindes zu sehen, später – und hauptsächlich – in der Rolle des Katers Tavu. Zwei ganz unterschiedliche Charaktere.

„Das Dorfkind mobbt den kleinen Muck, ist gehässig. Kater Tavu dagegen schließt Freundschaft mit ihm, ist immer fröhlich und hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Von einer Rolle muss man sich schnell in die andere hineinfinden.“ Aber das mache eine Menge Spaß.

Es ist das erste Engagement für die Raderin, die im Frühjahr diesen Jahres ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Berlin am Ballett Zentrum & Berliner Musicalschule abschloss. Die Premiere des Märchenmusicals um den kleinen Muck war am 27. Oktober in Halle – dort wo der Basisstandort der Musicalproduktion ist. Gespielt wurde im Steintor-Varieté. Von dort ging es nach Merseburg, Puttbus, Plauen, Lübeck.

+ Schminken vor dem Auftritt. Auch das gehört zum Alltag von Musicaldarstellerin Lea Scherber. © Andrea Scherber

Vier Tage in der Woche stehen Lea Scherber und ihre Kollegen auf der Bühne, drei Tage haben sie frei. Obwohl „frei“ ist nicht das richtige Wort. Der Spielort wird gewechselt und die Rolle wird „geputzt“. Sprich, man reflektiert seinen Part. Kleine Abweichungen schleichen bei den Auftritten immer ein. Die gilt es wieder auszumerzen. Hat sie vor den Vorstellungen denn Lampenfieber? „Das gehört für mich dazu“, sagt Lea Scherber. „Ich würde mir Gedanken machen, wenn ich es verlieren würde.“ Sie habe da aber eine gesunde Balance. „Es ist ein Lampenfieber, das mir Energie und Spannung auf der Bühne gibt. Es ist keines, das mich blockiert.“

Im Ensemble gefällt es der 26-Jährigen sehr gut. „Ich habe Spaß auf der Bühne, fühle mich in den Rollen und im Kreis meiner Kollegen sehr wohl.“ Die, sechs an der Zahl, seien alle unterschiedlich. „Das ist aber auch der Grund, dass wir so gut zusammen funktionieren. Jeder bringt etwas von sich mit ein.“ Bis Ende Januar dauert die Musicaltour offiziell. Für April ist aber bereits ein weiterer Auftritt gebucht. Damit hat Chefin Sabine Henning das Ensemble vor einigen Tagen überrascht. „Und wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Wiederaufnahme,“ sagt Lea Scherber.

Radevormwald ist ihre Basis, von wo sie aus tourt, erzählt sie. Während eines Engagements sei man dann meist drei bis sechs Monate nur unterwegs, hat am Spielort eine vorübergehende Unterkunft. Die hat sie derzeit auch in Halle. Viele der Gastspiele des „Kleinen Muck“ werden in nahe liegenden Orten gegeben, man kehrt abends nach Halle zurück.

ZUR PERSON GEBOREN Lea Scherber ist 1993 in Radevormwald geboren. AUSBILDUNG Angefangen hat sie einst in der Rader Musikschule. Nach dem Abitur ging Lea Scherber für zehn Monate nach Wien und absolvierte eine Musical-Vorbereitungszeit in der Performance Akademie. 2015 wurde sie am Ballett Zentrum & Berliner Musicalschule in Berlin angenommen. 2019 schloss sie die Ausbildung zur Musicaldarstellerin mit Bravour ab.

Dass sie so schnell nach ihrem Abschluss ein Engagement bekommt, damit hatte Lea Scherber gar nicht gerechnet.“ Ich habe zwar gehofft, dass es dann klappte, war schon toll.“ Nur zwei Tage dauerte es, dann war noch der Audition die Zusage gekommen. Ihre Eltern, Andrea und Arnd Scherber, haben das Musical natürlich schon besucht. „Ich war aufgeregter als meine Tochter“, sagt die Mama. Am Ende war sie nur noch begeistert. „Von Lea und von allen anderen Darstellern - sie sind so toll in ihren Rollen drin.“

Und die Umsetzung des Themas „Mobbing“ worauf die Produktion das Augenmerk lege, sei richtig gut gelungen. An Weihnachten wird Lea Scherber zwei Tage in ihrer Heimatstadt sein. Am 26. Dezember ist dann schon wieder die nächste Aufführung.