„Der Läufer“ soll auf den Kreisverkehr

Skulptur

+ © Michael Sieber Die Plastik „Der Läufer“ fristet an ihrem jetzigen Standort ein eher unbeachtetes Dasein. © Michael Sieber

Der Heimat- und Verkehrsverein greift einen Bürgerwunsch auf und stellt einen Antrag.

Von Karsten Mittelstädt

+ Von Karsten Mittelstädt

Seit Montag steht fest: Es gibt einen offiziellen Antrag, das Kunstwerk „Der Läufer“ des Radevormwalder Künstlers Frank Dornseif auf den Kreisverkehr Hohenfuhrstraße umzusetzen. Die erste Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV), die stellvertretende Landrätin Ursula Mahler, legte einen entsprechenden Antrag Bürgermeister Johannes Mans schriftlich vor. Damit greift der HVV eine Idee auf, die aus der Bürgerschaft kommt.

Wie Mahler berichtet, wurden die Mitglieder des HVV während des Stadtfestes an ihrem Stand mehrfach auf den Kreisverkehr angesprochen. Auch auf der Hauptversammlung war die Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes diskutiertes Thema.

Derzeit steht die Skulptur „Der Läufer“ zwischen Elberfelder Straße und Bahntrasse. Durch die umstehenden Bäume tritt die Skulptur kaum in Erscheinung. Der Kreisverkehr wäre nach Ansicht der Bürger der geeignete Platz für den Läufer, der so aufgestellt werden könnte, dass er in die Stadt hineinläuft, was dem Stadteingang zusätzliche Dynamik verleihen könnte.

Außerdem, so wird als unterstützendes Argument geliefert, gehört die Skulptur bereits der Stadt. Die „Gruppe 13“, ein Zusammenschluss aus Künstlern und kunstinteressierten Radern, die sich 2014 aufgelöst hatte, hatte die Skulptur der Stadt geschenkt. Schließlich sei Frank Dornseif ein bekannter Radevormwalder Künstler. Und es war ursprünglicher Wunsch, dass das Werk eines heimischen Künstlers den Kreisverkehr ziert.

Mit der Bewertung des Vorschlags hält sich der Vorsitzende des Ausschusses Kultur, Tourismus und Verkehr, Dietmar Stark, zurück. Die Idee solle aber in die Gesamtdiskussion miteinfließen. „Ich begrüße das ausdrücklich und freue mich, dass so viele unterschiedliche Ebenen sich an der Diskussion beteiligen“, sagt Stark. „Genau das wollten wir ja erzeugen, dass sich die Bevölkerung beteiligt.“

Ende Juni wird der Vorschlag im Ausschuss diskutiert

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Verkehr ist für den 28. Juni, 17 Uhr, Haus Burgstraße 8, vorgesehen. Ob es dann schon zu einer Entscheidung darüber kommt, welches Kunstwerk den Kreisverkehr künftig zieren soll, ist fraglich. „Wir werden uns über das weitere Verfahren verständigen“, sagt Dietmar Stark.