Lkw streift roten VW Bus - Polizei sucht Zeugen

Fahrerflucht

+ © Roland Keusch Der Fahrer des Lkw beginn nach der Kollision Fahrerflucht. © Roland Keusch

In einer Kurve auf der L412 kollidierten am Mittwoch zwei Fahrzeuge. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter.

Radevormwald. Am Mittwoch ist auf der L412 bei Radevormwald-Heide ein roter VW Bus mit einem Sattelauflieger eines Lkw kollidiert. Der Fahrer des Lkw beging Fahrerflucht.



Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 11.55 Uhr. Dem VW Bus kam auf der B229 in einer 180-Grad-Kurve ein Lkw mit Sattelauflieger entgegen. Dabei kam es zu der Kollision und der Sattelauflieger streifte den VW Bus. Der LKW fuhr danach in Richtung Kräwinkel weiter.

Nach Angaben des VW-Fahrers hatte der Sattelauflieger eine blaue Plane mit der Aufschrift „Nagel und Kuhn“. Die Polizei betont, dass nicht „Kühne + Nagel“ gemeint seien.

Hinweise zu dem Sattelzug nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

