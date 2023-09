Kunterbuntes Kirmesfieber an der Kottenstraße

Evangelisches Familienzentrum feierte.

Radevormwald. Bereits kurz nach Beginn wimmelt es auf dem Gelände des evangelischen Familienzentrums vor kleinen und großen Besuchern. Denn am vergangenen Samstag gab es auf dem Familienfest mit dem Motto „Kunterbunte Kirmes“ im Kindergarten an der Kottenstraße einiges zu erleben. Bunte Schilder, Luftballons und Pfeile zeigten den Weg zu den einzelnen Aktionen. Im Außenbereich des Familienzentrums waren passend zum Motto Stationen wie Dosenwerfen oder Entchen-Angeln aufgebaut. In großen roten Kisten konnten die Kinder zudem eine Rollbrettbahn herunterrutschen.

In den Innenräumen zauberte ein Clown auf Wunsch der Kinder Tiere und andere Figuren aus Luftballons, bei der Musik- und Spieleausstellung, konnten verschiedene Bücher, Gesellschafts- und Holzspielzeuge getestet werden. Ein Highlight – das Kinderschminken, angeboten von Schülerinnen einer Kunstschule, die die Kinder in kleine Katzen, Schmetterlinge und Fantasiewesen verwandelten. Weiterhin konnten sie sich mit Tattoos verschönern lassen oder beim Drehen des Glücksrads einen Gewinn abstauben. Nach jeder besuchten Attraktion bekamen die Kinder einen Stempel auf ihre Karte. Wer fünf Stempel erreichte, erhielt einen kleinen Preis.

„Besonders schön ist es heute auch ehemalige Kinder wiederzusehen, die mittlerweile schon in die Schule gehen“, sagt Daniela Niepott, Leiterin des Kindergartens. Am Samstagnachmittag ließ sich sogar die Sonne blicken, so dass das Ponyreiten ohne Probleme stattfinden konnte. „Nala“, „Jolly-Jumper“ und „Timi“ von der Reitschule Tabak aus Hückeswagen sorgten bei den Kindern für Begeisterung. Für die Verpflegung der Besucher war durch Reibekuchen sowie selbst gebackene Kuchen der Eltern gesorgt. Zudem gab es Popcorn und bunte Zuckerwatte. Auch alkoholfreie Cocktails mit den Namen „Elsa“ und „Hulk“, passend zum jeweiligen Namen in Blau und Grün, standen für die Kinder zur Verfügung. -roe-