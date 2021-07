Kunstkenner graut es vor figurativem Kitsch

Interview der Woche

+ © Michael Sieber Bernd Freudenberg (mit dem Werk des Kölner Malers Raymund Kaiser im Hintergrund) will mehr als eine „Vorgartendekoration“. © Michael Sieber

Bernd Freudenberg will den Kreisverkehr mit zeitgenössischer Kunst schmücken. Inzwischen gibt es daran Kritik.

Von Nadja Lehmann

Herr Freudenberg, als langjähriger Initiator von Kunstausstellungen in Radevormwald kümmern Sie sich um die Gestaltung des Verkehrskreisels. Wie kam es dazu?

Bernd Freudenberg: Ich wurde vor der Wahl gebeten, im neu gegründeten Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr mitzuwirken. Dort nehme ich als parteiloses, beratendes Mitglied ohne Stimmrecht teil. Dort wurde über die Bildung einer Kunstkommission diskutiert, welche die vorliegenden alternativen Gestaltungsvorschläge zur Aufstellung eines repräsentativen Kunstwerks auf dem innerstädtischen Verkehrskreisel bewerten sollte. Ich bekam den einstimmigen Auftrag, Personen aus dem Kunstbetrieb zu benennen, welche die Aufgabe übernehmen sollen, die eingegangenen Vorschläge sachgerecht zu bewerten.

Welche Einwände sprechen aus Ihrer Sicht gegen die bereits geplante und im Bauausschuss vorgestellte Ausführung des städtischen Gestaltungskonzepts?

Freudenberg: Der Plan des Bauamtes sah vor, sechs „Schattenfiguren“ aus Cot-Ten-Stahl auf der Innenfläche des Kreises zu installieren. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um eine simple Vorgartendekoration, die an solch einer exponierten Stelle nichts zu suchen hat, wenn man den Beinamen „Stadt auf der Höhe“ ernst nimmt und ihn nicht nur topografisch, sondern auch inhaltlich auffasst.

Wie sollte Ihrer Meinung nach der Kreisel gestaltet werden?

Freudenberg: Ein Eingangstor zur Stadt sollte so gestaltet sein, dass sich der Bürger damit identifizieren kann und sich das Kunstwerk in Farbe und Form, Größe und Proportion an die Gegebenheiten des Ortes anpasst. Schließlich sollte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und die eigenen Ratschläge aus dem Gestaltungsleitfaden für eine attraktive Innenstadt berücksichtigen. Schon Christian Morgenstern behauptete: Sage mir, wie du baust und ich sage dir, wer du bist. Kunst im öffentlichen Raum ist ein Indikator dafür, welche Rolle eine Stadt der Kunst und Kultur zubilligt und welches kulturpolitische Klima in einer Stadt herrscht.

Welche zusätzlichen Gestaltungsvorschläge sind eingegangen und werden den Juroren zur Bewertung vorgelegt?

Freudenberg: Diese habe ich im Auftrag des Ausschusses zusammengetragen und in der Sitzung Anfang Februar vorgestellt. Es sind: „Rodung vor dem Walde“ von Hans Goettker, „Florales“ von Professor Will Sensen, Ohne Titel von Rita Rohlfing und die Figurenfamilie der Bauverwaltung.

Wie geht es weiter, wenn die Empfehlungen der Fachleute aus dem Kunstbetrieb vorliegen?

Freudenberg: Der Vorschlag, der am besten bewertet wurde, wird dem Ausschuss ausführlich vorgestellt. Gehen gleichrangige Empfehlungen ein, sollten die Bürger beteiligt werden. Anschließend muss bei eindeutigem Votum für ein repräsentatives Kunstwerk über den Kostenrahmen und die Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Bei Anträgen an Stiftungen gilt es Fristen zu beachten. Auch ein vorzeitiger Baubeginn ist nicht möglich. Die endgültige Entscheidung trifft dann der Stadtrat. Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird dem Künstler oder der Künstlerin Gelegenheit gegeben werden, sich konkret an die Arbeit zu machen. Bis zur endgültigen Platzierung auf der Kreiselmitte wird es meiner Meinung nach zwei bis drei Jahre dauern. Da der Kreisel bereits fertiggestellt ist, ist eine sofortige Lösung vorgesehen. Darüber hat der Ausschuss ebenfalls beraten und abgestimmt. Leider fand ja in der Planungsphase keine Ausschreibung mit einem Wettbewerb statt, sodass dieses Problem hätte vermieden werden können. Da seinerzeit die Fahnenausstellung sowohl bei der Bevölkerung als auch bei auswärtigen Besuchern auf große Zustimmung stieß, habe mich noch einmal mit dem Vertriebsleiter Dr. Koch der Firma Aurich zusammengesetzt. Die Firma hat acht große Fahnenmasten und Bodenhülsen zur Gestaltung des inneren Rings gesponsert, die bereits angeliefert sind. Eine tolle Geste! Außerdem stellt sie den Stoff für die 120 x 400 cm großen Fahnen zur Verfügung, die vier Meter über Flur an Auslegermasten wehen werden. Die Künstlerin Rita Rohlfing hat bereits acht Fahnenmotive entworfen, die sich farblich am Rot der Stadtfarbe und des dominierenden Sparkassengebäudes orientieren.

Wie lange sollen die Fahnen dort hängen?

Freudenberg: Die Künstlerin wird den Anfang von weiteren Ausstellungen machen, die dort auch in Zukunft stattfinden werden. Dazu werden professionelle Künstler aus dem Bereich der Konkreten Kunst eingeladen, sich auf die Stadt und den Ort einzulassen und ortsbezogene Fahnen zu entwerfen. Die Firma Aurich hat sich als großzügiger Sponsor auch in Zukunft dazu bereit erklärt, den Druck der Künstlerfahnen zum Selbstkostenpreis zu ermöglichen. Da die Stadt inzwischen einen guten Ruf in der Kunstszene hat und in der Vergangenheit häufig von den Stiftungsgeldern der Landesinstitute profitierte, kann sie sich von dem üblichen figurativen Kitsch, den man gerade auf Verkehrskreiseln immer wieder antrifft, positiv abheben. Solche Außenskulpturen gehen als Dekorstücke in ihrer Umgebung beinahe restlos auf, sind nur gefällig und überschwemmen inflationär die Stadteingangstore der Gegenwart. Kunsthistoriker Walter Grasskamp schrieb dazu in einem Artikel über „Kunst und Stadt“: Skandalös ist an solchen Figuren allenfalls, dass sich niemand an ihnen zu stören scheint.