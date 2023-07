Kulturkreis wird Preise nicht erhöhen

Ein vielversprechendes Programm wird für die kommende Spielzeit vorbereitet.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Noch nie war ein Voll-Abo des Kulturkreises lohnenswerter als für die kommende Spielzeit: Insgesamt acht vielversprechende Stücke hat der Kulturkreis für das neue Programm zusammengestellt. Komödien wie „Warten auf‘n Bus“ von Oliver Bukowski, Schauspiele wie „Good Bye, Lenin“ nach dem gleichnamigen Film mit dem preisgekrönten Daniel Brühl oder aussichtsreiche Revues mit Livemusik zu Udo Lindenberg oder Marlene Dietrich warten in der kommenden Theatersaison nur darauf, die Besucher im Radevormwalder Bürgerhaus zu begeistern.

Auch die Rader Comedy-Show wird es in der Spielzeit 2023/2024 wieder geben, ebenso wie zwei Sonderveranstaltungen, unter andrem ein Gastspiel der Laientheatergruppe Wipperwagen (13. Januar 2024) oder das Kinderstück „Das Neinhorn“ (13. März 2024) in der Stadtbücherei. Die hiesigen Grundschulen dürfen sich ebenfalls auf die neue Spielzeit freuen: Für sie hat der Kulturkreis das Rheinische Landestheater mit ihrer Produktion über Pippi Langstrumpf engagiert.

Besucherzahlen vor Corona wurden nicht wieder erreicht

Ein vollgepacktes und sehr abwechslungsreiches Programm, mit dem sich der Kulturkreis nicht nur selbstbewusst sehen lassen kann. Es ist zudem noch ein hochkarätiges Kulturprogramm zum kleinen Preis: Für 108 Euro in der besten Platzkategorie (98 Euro in der Platzgruppe II) erhalten Abonnenten acht Abende volle Unterhaltung.

Ein Angebot, dass der Kulturkreis trotz deutlich steigender Produktionskosten beibehalten will, wie Vereinsvorsitzender Michael Teckentrup bei der jüngsten Jahresversammlung des Kulturkreises betonte. In der vergangenen Spielzeit 2022/2023 musste der Kulturkreis den Landestheatern für ihre Aufführungen in Radevormwald Auf- und Abbau-Helfer zur Verfügung stellten. Kosten von 750 bis 850 Euro pro Aufführung, die der Kulturkreis selbst tragen musste. Das sind auch für die kommende Spielzeit wieder etwa 8000 Euro, mit denen der Verein in Vorkasse treten muss, ganz gleich, ob eine Veranstaltung sehr gut oder nur mäßig besucht wird.

Doch statt die Ticketpreise zu erhöhen, um die steigenden Mehrkosten abzufedern, will Teckentrup mit seinen Vorstandskollegen darauf setzten, möglichst mehr Besucher in die Vorstellungen zu locken.

Höhere Ticketpreise könnten in der aktuellen Situation den einen oder anderen Theaterbesucher verschrecken, befürchtet die Vereinsspitze. Denn in der vergangenen Spielzeit hatte der Verein nämlich noch immer mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Die Besucherzahlen vor Corona konnten noch nicht wieder erreicht werden, obwohl die Veranstaltungen des Kulturkreises einen vergleichsweisen geringen Schwund von 20 Prozent aufweisen.

„In anderen Häusern ist das wesentlich dramatischer. Dort sind die Besucherzahlen um 40, 50 und bis zu 60 Prozent eingebrochen. Wir stehen immerhin wieder bei 80 Prozent der Besucherzahlen von Vor-Corona“, berichtete Teckentrup.

Von der Versammlung ließ sich der langjährige Vorsitzende erneut für ein Jahr im Amt bestätigen. Eigentlich, so hatte er es 2022 bei seiner einjährigen Wiederwahl verkündet, wollte Teckentrup sein Amt in verlässliche Hände weitergeben und räumte sich selbst ein Jahr ein, um nach einem geeigneten Nachfolger zu suchen. Diesen konnte er bei der diesjährigen Hauptversammlung allerdings nicht präsentieren.

Durch die Einarbeitung der neuen Geschäftsführerin Sandra Oetelshoven, die erst im vergangenen Jahr neu gewählt wurde und den Vereinsvorsitzenden schon jetzt in den vielfältigen Aufgaben deutlich entlasten konnte, hatte Teckentrup nach eigenen Aussagen keine Zeit gefunden, um nach einem Nachfolger zu suchen. Die kommenden zwölf Monate will er dafür nutzen.

Insgesamt besuchten in der vergangenen Spielzeit 3125 Zuschauer die 14 Vorstellungen des Kulturkreises. Neben den beiden Aufführungen der Bremer Stadtmusikanten für die Grundschulen mit 781 Besuchern verzeichneten die Rader Comedy-Show im vergangenen April mit 304 Gästen und die Aufführung des Amateurtheatervereins „Wipperwagen“ mit 280 Zuschauern die beste Resonanz. Auch das Stück „Der Fall Collini“ vom Westfälischen Landestheater lockte 217 Gäste ins Bürgerhaus.

Hintergrund

Verein: Der Kulturkreis zählt aktuell 39 Mitglieder, die den Verein mit einem Jahresbeitrag von 20 Euro unterstützen, sowie insgesamt 98 Voll-Abonnenten (108 Euro bzw. 98 Euro für acht Vorstellungen) und 83-Wahl-Abonnenten (60 Euro für fünf Vorstellungen).

Saisonstart: Die neue Spielzeit beginnt nach der Sommerpause am 20. September, um 19.30 Uhr, mit der Komödie „Warten auf’n Bus“ im Bürgerhaus.

Sonderveranstaltung: Zu einer Präsentation neuer Stücke des Rheinischen Landestheaters Neuss für die Spielzeit 2024/2025 lädt der Kulturkreis für Sonntag, 1. Oktober, 11.30 Uhr, ins Bürgerhaus ein.