Kult-Fernsehserie kommt in Rade auf die Bühne

Am 20.September heißt es: „Warten auf’n Bus“.

Radevormwald. Im Sender rbb läuft seit Jahren mit Erfolg die Serie „Warten auf’n Bus“. Nun bringt das Westfälische Landestheater den Kult auf die Bühne. Mit der Theater-Adaption startet am Mittwoch, 20. September, die neue Spielzeit des Kulturkreises Radevormwald.

Der Schauplatz: Eine Endhaltestelle für Überlandbusse im Irgendwo. Ralle und Hannes, beide so gegen Ende 40, langzeitarbeitslos und frühinvalide, vor allem aber Vollzeitphilosophen des Lebens, verbringen im mäßig gemütlichen Wartehäuschen ihre Tage. Hier haben sie ihr Wohnzimmer gefunden, in dem sie über alles reden und diskutieren, was das Leben so ausmacht. Dabei werden sie betreut von einer nie versiegenden Quelle an Dosenbier.

Die Aufführung des Westfälischen Landestheaters bekam bereits gute Kritiken. So schreibt „Theaterpur“ über die Leistungen der beiden Hauptdarsteller: „Mario Thomanek und Mike Kühne machen das großartig, halten den berlinisch-brandenburgischen Akzent gut durch und bringen diese Loser-Typen mit trockenem Humor und Mutterwitz auf die Bühne. Man muss sie einfach mögen.“ Das Theaterstück beginnt am Mittwoch, 20. September, um 19.30 Uhr im Saal des Bürgerhauses.

Informationen zum Programm des Kulturkreises gibt es demnächst wieder auf der Internetseite des Vereins – die alte Version wird in nächster Zeit durch einen aktuellen Webauftritt ersetzt, wie der Vorsitzende Michael Teckentrup mitteilt. -s-g-