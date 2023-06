Kuhn-Mitarbeiter im Einsatz für das Klima

Christoph Wieczorek und Sören Krystek zeigen die Bandbreite der Aktion Stadtradeln

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Das Stadtradeln 2023 ist vorbei – aktiven Radler im Oberbergischen Kreis konnten Kilometer sammeln, um ihrer Kommune zum Sieg zu verhelfen. Der Nordkreis ist wieder sehr gut vertreten. 238 aktive Radfahrer waren in Radevormwald mit dabei, das Team „Kuhn Edelstahl“ war mit 30 Radlern das größte – und lag zuletzt hinter dem Team „Bistrorante Bergerhof“ mit etwa 4900 geradelten Kilometern auf Platz zwei.

Das Team der Rader Edelstahlgießerei ist bereits zum zweiten Jahr in Folge dabei. „Im Vorjahr haben 17 Kolleginnen und Kollegen insgesamt 5361 Kilometer erradelt und waren am Ende auf Platz drei in Rade“, sagt Unternehmenssprecherin Dr. Aline Lenzing.

Zwei der 30 sind Christoph Wieczorek und Sören Krystek. Und die beiden zeigen exemplarisch, welche Bandbreite beim Stadtradeln wohl ganz typisch ist. Krystek, 44 Jahre alt, kommt aus Haan – und fährt im Jahr auch ohne Stadtradeln deutlich mehr als 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad. „Ich fahre schon mein ganzes Leben lang Rad“, sagt der Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung. Und das auch das ganze Jahr über, egal, was für ein Wetter draußen ist. „Einen nicht unerheblichen Teil im Jahr fahre ich auch zur Arbeit, das sind 45 Kilometer einfach“, sagt er. Es sei eine sehr schöne Strecke, da er bei sich zu Hause direkt auf die Nordbahntrasse komme, die mit gut ausgebauten Radwegen einen Großteil der Strecke ausmacht. „Nur hier in Rade, die letzten Kilometer, sind nicht schön zu fahren“, sagt er.

Auf der anderen Seite ist sein 42-jähriger Kollege, der seit 23 Jahren bei Kuhn Edelstahl ist und als Führungskraft in der Zerspanung arbeitet. „Ich fahre deutlich weniger als Sören, versuche aber in der Woche mindestens 30 bis 50 Kilometer zu fahren, meist am Wochenende.“. Zur Arbeit komme er aber mit dem Auto, da er alles andere als Frühaufsteher sei. Er habe in einem gemeinsamen Meeting über seinen Kollegen vom Stadtradeln erfahren und sich dann angemeldet. „Es ist ein gutes Konzept, bei dem es um Gesundheit und Fitness geht – und darum, die Motorisierung ein wenig zu reduzieren“, sagt er.

Krystek ist vom Stadtradeln ebenfalls begeistert. „Ich bin schon seit sechs Jahren dabei – in diesem Jahr habe ich auch bereits beim Stadtradeln im Kreis Mettmann, in dem ich ja wohne, mitgemacht. Ich fahre also dieses Jahr sechs Wochen am Stück“, sagt er und schmunzelt. Für ihn sei es auch gar nichts Besonderes, da er ja ohnehin so viel mit dem Fahrrad unterwegs sei. „Ich finde es wesentlich beeindruckender, wenn jemand, der vorher gar nicht mit dem Rad unterwegs war, es in diesem Rahmen einfach ausprobiert – und dann bestenfalls dabeibleibt“, sagt der 44-Jährige.

Für ihn sei das Radfahren auch Möglichkeit zum Stressabbau – bei einem Arbeitsweg von etwa 90 bis 100 Minuten könne er sehr gut abschalten und runterkommen: „Außerdem spart man Geld, tut der Umwelt etwas Gutes und bewegt sich ausreichend.“ Trotz der Distanz sei er unmotorisiert unterwegs. „Ich sage immer: Ich fahre Fahrrad“, kommentiert er trocken. Und auch wenn beim Stadtradeln der Anreiz da sei, möglichst viele Kilometer zu sammeln, sei das für ihn nur nebensächlich.

Das Job-Bike komme vor allem am Wochenende zum Einsatz

Krystek habe von seiner Firma auch das Angebot angenommen, ein Job-Bike zu leasen. „Ich habe damit ein hochwertiges Rennrad realisiert, das ich so nicht gekauft hätte“, sagt er. Das komme hauptsächlich am Wochenende zum Einsatz, denn für die Strecke nach Rade zur Arbeit brauche er ein Rad, an dem er auch ein paar Gepäckstücke befestigen könne. „Das geht mit dem Rennrad nicht. Aber über das Job-Bike ist mir das dann doch ermöglicht worden“, sagt er. Er fahre jetzt in der Regel mit seinem Gravel-Bike, das er sich schon vor einigen Jahren angeschafft habe. Im Urlaub geht es für den 44-Jährigen und seine Familie auch mal ohne Fahrrad weg. „Reine Fahrradurlaube sind mit der Familie nicht so einfach umzusetzen.“ Sein Kollege ergänzt, dass seine Frau auch nur bei gutem Wetter mit ihm unterwegs sei. „Ich fahre aber dann auch bei Regen“, sagt der 42-Jährige.

Hintergrund

Ziel: Die Produktion von Edelstahl ist sehr energieintensiv – der CO2-Fußabdruck entsprechend groß. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, an unseren beiden Standorten in Deutschland langfristig CO2-neutral zu fertigen. Das Projekt dazu lautet: Unser Weg zur Klimaneutralität“, sagt Unternehmenssprecherin Dr. Aline Lenzing.

Bereiche: Vier Bereiche sollen helfen, das Ziel zu erreichen: Verbesserung der Energieeffizienz, Nutzung regenerativer Energien, Substitution fossiler Brennstoffe und Kompensation des CO2-Ausstoßes.

Info: rb.gy/vdjoq