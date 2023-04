Künstler erzählen vom alltäglichen Irrwitz

Über 300 Besucher und Besucherinnen kamen zur Radevormwalder Comedy-Show.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Witzig, hinterfragend und durchaus auch mal subtil – so präsentierte sich die Radevormwalder Comedy-Show. Zum nunmehr 13. Mal holten der Radevormwalder Kulturkreis und das Team der Agentur „Comedy to Go“ hochkarätige Kabarettisten ins Bürgerhaus.

+ C. Heiland begeisterte mit trockendem Humor und brachte das Omnichord mit – ein Instrument, das nur er spielt. © cr

Comedian Lars Hohlfeld, Quasselstrippe vom Feinsten, führte am Freitag gewitzt durch den Abend. Nichts war vor ihm sicher, auf Interaktion mit dem Publikum zog er gleich mit dem Mikrofon und lockeren Sprüchen hin zu den Besucherreihen.

Zu Anfang allerdings musste Hohlfeld eine Änderung im Programm bekanntgeben. „Kai Magnus Sting kam etwas dazwischen, er lässt aber grüßen“, erklärte er. „Diese Nachricht hat uns erst gestern erreicht“, sagte Michael Teckentrup, Vorsitzender des Rader Kulturkreises am Rande der Veranstaltung. Er bedauerte, dass der Künstler aus dem Ruhrpott nicht konnte - und dass dieser damit wiederholt die Teilnahme am Rader Comedyabend abgesagte.

Eingesprungen ist am Freitagabend kurzfristig Sascha Thamm. Der Comedian aus Remscheid war bei den Fans der Rader Comedy-Show kein Unbekannter - und war schon in der Vergangenheit stets immens beliebt.

+ Sascha Thamm ist in der Comedy-Show keine Unbekannter. Er sprang am Freitag kurzfristig ein. © Claudia Radzwill

Auch Henning Schmidtke war schon einmal bei der Show dabei – vor neun Jahren trat er bereits im Bürgerhaus auf. Ob er mit dem Publikum humortechnisch denn noch zusammenpasste oder komplett auseinandergehe, fragte sich Schmidtke. Eine unbegründete Sorge, das Publikum amüsierte sich prächtig. Schmidtke war dem alltäglichen Irrwitz auf der Spur – und zeigte sich auch wieder als toller Musiker. „Wir müssen alle mehr singen“, befand er.

Das gefiel dem Publikum. Der Kabarettist stimmte das „Marmor, Stein und Eisen“ an, es folgte prompt ein raumerfüllendes „Damm, damm“.

Der Comedian C. Heiland stellte gleich zu Anfang fest: „Kein Lockdown mehr und uns geht’s immer noch nicht gut.“ Doch es gibt Hoffnung auf Heilung. Besonders, wenn der Heiland da ist. Am Ende seines Programms fühle man sich besser, erklärte er. Und legte los mit seinem trockenen, spitzfindigen Humor. Er beschwor alte Werbesprüche herauf, titulierte sich als Stylingberater und rückte dabei seine wild gemusterte Retro-Jacke als „Panzer aus Polyester“ in der Vordergrund.

Er berichtete den Besuchern auch von seiner Freundin, der er ein Liebeslied geschrieben hat – mit dem nicht gerade schmeichelhaftem Titel „Schönheit ist vergänglich“. C. Heiland kann auch Musik, seine pointierten Monologe wechselten sich ab mit geschliffenen Songs, wobei er sich auf dem Omnichord begleitete – ein Instrument, das nur C. Heiland spielt.

Mit Brause-Ufos als einzigem Wanderproviant unterwegs

Sascha Thamm ist ein humoristischer Vorleser. Er kommt aus dem Poetry Slam. Das Geschichtenerzählen liegt ihm im Blut. Seine Texte liest er aber nicht nur vor, er zelebriert sie. Da wird Alltägliches zum lustigsten Highlight. Fürs Publikum im Bürgerhaus gab es Einblicke in die Erlebnisse einer Weinwandertour. Brause-Ufos als einzigem Wanderproviant? Da muss man durch. Die „Ufos“ entpuppten sich wahrer Running-Gag.

Über 300 Besuchern und Besucherinnen waren zu dieser Comedy-Show ins Bürgerhaus am Schloßmacherpatz gekommen. Immer wieder kamen sie dabei aus dem Lachen nicht heraus, der Applaus ebbte nicht ab.

„Wir freuen uns, dass die Veranstaltung wieder so große Resonanz hat“, sagte Michael Teckentrup am Abend mit einem Blick über vollen Saal.