Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Verkehr

+ © Wolfgang Scholl Nach dem Unfall in Önkfeld brachte ein Rettungshubschrauber den schwer verletzten Motorradfahrer in eine Spezialklinik. © Wolfgang Scholl

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 17.15 Uhr ist ein Motorradfahrer (27) aus Radevormwald so schwer verletzt worden, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen hat.

Der Radevormwalder hatte die Landstraße 130 aus Birken in Richtung Herkingrade befahren. Eine Radevormwalder Autofahrerin (29), die auf der Kreisstraße 6 aus Richtung Remlingrade die Landstraße überqueren wollte, hat den Motorradfahrer übersehen oder seine Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Im Einmündungsbereich kam es zu dem Zusammenstoß. Die Autofahrerin verletzte sich laut Polizei leicht und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls waren die Straßen für mehrere Stunden gesperrt. tei/wos