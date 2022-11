Neues Konzepte zu den Rad- und Fußwegen in Rade

Workshop am Montag

Der jüngst kurzfristig verschobene Workshop zur Entwicklung des Rad- und Fußwegekonzeptes wird nachgeholt am Montag, 7. November, um 18 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses.

Hierbei werden ausgearbeitete Maßnahmen vorgestellt, so dass die interessierten Bürger noch einmal die Möglichkeit haben, Nachfragen zu stellen und in kleineren Workshops abschließend Verbesserungen vorschlagen können.

Das Konzept wird am 1. Dezember in einem gemeinsamen Sonderausschuss von Stadtentwicklung und Umwelt sowie dem Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr beschlossen werden. Für kleinere Maßnahmen sind im kommenden Jahr schon Mittel im noch nicht beschlossenen Haushalt eingeplant, so dass nach Möglichkeit erste sichtbare Verbesserungen in 2023 durch die Verwaltung umgesetzt werden können.