So sehen Konsum und Verschwendung aus

Die Reformierte Kirche zeigt eine Sonderausstellung zum Thema Verschwendung und Konsum. Mit von der Partie sind auch Ehrenamtler des Wattenmeer Besucherzentrums Cuxhaven.

Radevormwald. Wer denke schon ständig darüber nach, wie er mit seinen Lebensmitteln umgeht? Die Verschwendung nehme immer größere Formen an. Die Wegwerfgesellschaft lasse grüßen. in der Reformierten Kirche am Markt wird am Sonntag, 3. September, im Anschluss an einen gemeinsamen Gottesdienst mit der Lutherischen Kirchengemeinde, der um 10 Uhr, beginnt, die Ausstellung „Konsum“ eröffnet.

„Die Art und Weise unserer Versorgung mit Lebensmitteln und mit allen anderen Dingen des täglichen Bedarfs hat einen erheblichen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck, den jede und jeder von uns hinterlässt“, heißt es in der Ankündigung. Es lohne sich, einmal näher hinzuschauen, wenn man Beiträge für mehr Nachhaltigkeit lokal und weltweit erbringen wolle.

Der Unverpacktladen ist mit dabei – und veranstaltet ein kleines Quiz

Mit dieser Sonderausstellung möchten die freiwilligen Mitarbeiter des Wattenmeer Besucherzentrums Cuxhaven auf den Konsum der Menschen aufmerksam machen. Verschiedene Gesichtspunkte werden dabei beleuchtet: Ernährung, Energie und Kleidung. Ergänzend zu der Installation der Ausstellung, gibt es auch lokale Informationen vom Unverpacktladen an der Blumenstraße – „verbunden mit einem kleinen Quiz. Wer die Antwort weiß, erhält als Gewinn einen Einkaufsgutschein“, kündigt die Vorsitzende des Presbyteriums der reformierten Kirchengemeinde, Gisela Busch, an.

Die Ausstellung wird nach dem Gottesdienst am kommenden Sonntag gegen 11 Uhr in der Kirche am Markt eröffnet und ist dann bis 15 Uhr zu sehen und außerdem am Mittwoch, 6. September, 10 bis 12 Uhr, sowie am Sonntag, 10. September, 13 bis 15 Uhr. rue

Mehr Neuigkeiten aus Radevormwald.