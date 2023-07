Kommt Krise an Basis der Grünen an?

Deutliche Kritik am gekippten Heizungsgesetz gibt es auch in der Region.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Zeiten für die Grünen waren schon einmal besser. Die Debatte um das Heizungsgesetz hat für heftigen Gegenwind für die Partei gesorgt, die im Bund mit SPD und FDP die Ampel-Regierung bildet. Höhepunkt des Ganzen ist nun die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass das Heizungsgesetz vorerst gestoppt wird. Das gilt als eine schwere Niederlage für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und für die Grünen.

Doch wie schlägt sich die erregte Debatte vor Ort bei der grünen Basis nieder? Werden auch die Mitglieder der Partei in Radevormwald darauf angesprochen oder mit Kritik konfrontiert?

Elisabeth Pech-Büttner, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grünen im Radevormwalder Rat, hat persönlich keine Beschwerden von verunsicherten Bürgern gehört „Das war hier in der Stadt nicht so ein großes Thema“, ist ihr Eindruck. Was die Lage der Bundespartei angeht, sieht sie durchaus Probleme: „Ich denke, die Debatte hat uns einige Stimmen gekostet. Die Kommunikation rund um das Gesetz war holprig.“ Dennoch sei sie eher gelassen, was die Zukunft der Grünen angehe. „Es muss ja was geschehen. Jahrzehntelang ist die Förderung erneuerbarer Energien aufgeschoben worden“, beklagt Pech-Büttner, die betont, dass die Wurzeln ihres Engagements bei den Grünen in der Anti-Atomkraftbewegung liegen. Zu lange habe sich die deutsche Politik auf fossile und nukleare Energie fokussiert.

Leon Stank, der Vorsitzende des Grünen-Ortsvereins, ist seit März 2023 auch Mitglied im Vorstand des Kreisverbandes Oberberg von Bündnis 90/Grüne. Auf Kreisebene bekomme man von der Stimmung in der Bevölkerung schon einiges mit, berichtet er. „Es gab Anfragen von Bürgern zum Heizungsgesetz, die uns ihre Lage geschildert haben.“ Diese Menschen seien verunsichert und ratlos gewesen. „Der Ton in manchen Schreiben, die wir erhalten, zeigt auch, dass die Menschen emotional sehr aufgewühlt sind“, räumt Stank ein. Er bedauert, dass der Gesetzesentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium frühzeitig in die Öffentlichkeit gelangt ist, was zu der hitzigen Diskussion der vergangenen Monate und zu reichlich Kritik an dem grünen Projekt geführt habe. „Das Ganze ist durchaus keine Spinnerei, in anderen europäischen Ländern, beispielsweise in Dänemark, ist man bereits viel weiter. Dass in Deutschland mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes das neue Heizungsgesetz nun erst einmal abgeschmettert wurde, sei natürlich ein Rückschlag.

Tatsächlich macht die Ampel-Regierung seit Monaten vor allem durch Zwistigkeiten Schlagzeilen. Die Grünen, die zum Start der Koalition einen guten Lauf hatten, wirken zunehmend von den Liberalen an die Wand gedrängt. Glaubt man an der Basis noch an die Ampel – oder gibt es den Wunsch, aus der Koalition auszuscheiden und eventuell auf Schwarz-Grün zu setzen.

„Ich sehen aktuell in unseren Reihen keine Debatte darüber, die Regierungskoalition zu verlassen“, sagt Leon Stank. Neuwahlen seien angesichts der hohen Werte für die Alternative für Deutschland (AfD) aktuell ohnehin ein Risiko. Auch sehe er bundespolitisch derzeit keine guten Bedingungen für Schwarz-Grün. „Friedrich Merz hat ja nach dem AfD-Sieg bei der Landratswahl in Thüringen die Grünen zum Hauptgegner der CDU erklärt“, gibt Stank zu bedenken.