Kolpingfamilie Radevormwald trifft sich zum Jahresfest

Nach der Corona-Pause bemühen sich die Mitglieder wieder um mehr Normalität.

Von Joachim Rüttgen

Nach der doch recht langen Corona-Pause versucht auch die Kolpingfamilie der katholischen Kirchengemeinde von St. Marien, wieder etwas mehr Normalität in den Vereinsalltag zu bringen. Nach der Mitgliederversammlung, die zwei Jahre nicht stattfinden konnte, und dem Besuch von Monsignore Guido Assmann, der aus Radevormwald stammende Generalvikar des Erzbistums Köln, der seit mehr als 25 Jahren Mitglied der Kolpingfamilie ist, trafen sich jetzt bei sommerlichem Wetter 30 Mitglieder zum Jahresfest.

Bei Kaffee und Kuchen referierte Karl Schmidt mit einem Lichtbildvortrag zur Stadtentwicklung in den 1970er Jahren. „Viele, der längst zum Stadtbild gehörenden Bauten konnten so noch einmal im Rohbau betrachtet werden. Auch einige Bilder zur Glockentaufe in St. Marien, oder einen Besuch von Kardinal Frings hatte Schmidt im Gepäck“, berichtet Kolpingmitglied Carsten Stoffel. Auch in den kommenden Monaten will die Kolpingfamilie weitere Veranstaltungen organisieren.

Morgen trifft sich der Vorsitzende Jörg Weber zum Beispiel mit Hegering und Jagdhornbläser, um die Hubertusfeier in St. Marien am Donnerstag, 3. November, vorzubereiten. Nach einer Andacht in der Kirche soll es auch wieder eine Tiersegnung und ein gemeinsames Abendessen geben.

„Wir hoffen einfach, dass wir durch die hohe Impfquote innerhalb der Bevölkerung wieder etwas mehr Normalität erleben können“, sagt Weber. An jedem 1. Dienstag eines Monats trifft sich die Kolpingfamilie nach der Messe um 18.30 Uhr in der Kirche ab etwa 19 Uhr im Caritashaus: am 6. September informiert dort Kyra Springer vom Verein „aktiv55plus“ über Patientenverfügung. Am 4. Oktober folgt ein Diskussionsabend mit dem Präses der Kolpingfamilie, Pfarrer Marc D. Klein, über aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft.