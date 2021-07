Pkw kollidiert mit Linienbus

Keine Verletzten

Auf der Elberfelder Straße sind am Dienstag ein Pkw und ein Linienbus kollidiert.

Eine 49-jährige Radevormwalderin wollte um 15:07 Uhr von einem Supermarkt-Parkplatz nach links auf die Elberfelder Straße in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei kollidierte sie mit einem Linienbus. Weil auf der Fahrbahn in Höhe der Parkplatzeinfahrt Kanalarbeiten durchgeführt wurden, ordnete sich der Busfahrer, ein 39-jähriger Solinger, auf den mittleren Fahrstreifen ein. Dort kam es dann zur Kollision mit dem Pkw der 49-Jährigen. In dem Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste, die sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei entfernt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden. red