Die Kohlmeise ist der große Verlierer

+ © Reiner Jacobs Die Kohlmeise tauchte – ebenso wie alle übrigen Meisenarten – kaum noch am oberbergischen Futterhäuschen auf. © Reiner Jacobs

Die Zahlen bestätigen es: Es gibt immer weniger Vögel. Bundesweit beobachteten Vogelfreunde ihre Futterhäuschen.

Von Laura Harlos

Das schlechte Bauchgefühl der Vogelkundler des Naturschutzverbandes (Nabu) hat sich bestätigt: Die Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel 2017“ zeigen, dass weniger Vögel anwesend sind als noch die Jahre zuvor.

Zum siebten Mal riefen der NABU und der Landesverband für Vogelschutz zu einer bundesweiten Zählung auf. Am ersten Januarwochenende hatten etwa 115.000 Vogelfreunde in 74.763 Gärten knapp 2,6 Millionen Vögel beobachtet und gemeldet. Im Oberbergischen Kreis waren Vogelfreunde besonders fleißig: Doppelt so viele Menschen, insgesamt 662 Zähler, hielten bei der diesjährigen Aktion Ausschau nach den gefiederten Gartenbesuchern.

Deutschlandweit gehen die Zahlen zurück. Für den Oberbergischen Kreis sieht es wie folgt aus: In 457 Gärten wurden insgesamt 15.819 Vögel gezählt. Auf Platz eins flattert erfreulicherweise die Amsel. Die vergangenen Jahre landete sie jeweils nur auf dem vierten Platz, in vielen Fällen bereitete der Usutu-Virus Probleme. In diesem Jahr hat sie ein Plus von 25 Prozent zum Vorjahr gemacht.

Auf Platz zwei landet der Haussperling, der im Vergleich zum Vorjahr allerdings ganze 19 Prozent verloren hat. Auf dem dritten Platz und somit ebenfalls auf dem „Treppchen“, landet die Kohlmeise. Doch sie ist der große Verlierer der Zählung. Im Vergleich zum Vorjahr wurde sie 50 Prozent seltener gezählt – dabei hatte sie sich in den vergangenen Jahren immer den ersten Platz gesichert. Mit der Kohlmeise haben auch alle anderen Meisenarten verloren. Blau-, Tannen-, Hauben-, Weiden-, Sumpf- und Schwanzmeisen haben enorme Einbußen erlitten.

Bei den Finken sieht es ähnlich aus. Bis auf Buch- und Bergfink, die in Oberberg leichte Bestandsanstiege vermerken ließen, sind die anderen Arten wie Gimpel, Kernbeißer, Stieglitz und Grünfink deutlich seltener gesehen worden als die Jahre zuvor. „Ein Grund für das Verschwinden der Vögel könnte der verregnete Frühling sein“, sagt Sandra Hövel, Ornithologin im Nabu, „dadurch war die Brutzeit nicht erfolgreich.“

Kleiber, Buntspecht, Goldammer und Zaunkönig blieben aus

Vögelzähler bekamen auch andere regelmäßige Besucher von Gärten und Futterhäuschen seltener zu sehen – wie Kleiber, Buntspecht, Erlenzeisig, Goldammer, Zaunkönig oder Heckenbraunelle. Selbst die Rabenvögel sind betroffen: Rabenkrähen, Eichelhäher und Elster haben scheinbar ebenfalls Probleme, die Bestände aufrecht zu erhalten. „Die Nahrungsgrundlage für Jungvögel war grundsätzlich nicht zufriedenstellend, es gab zum Beispiel deutlich weniger Raupen“, sagt Hövel.

Zudem sei der fehlende Winterzuzug aus Osteuropa als Grund für den Vogelrückgang zu nennen. „In Ostdeutschland ist es normalerweise kälter als bei uns im Westen – deswegen fliegen Vögel weiter zu uns. Das war diesmal nicht der Fall.“ Für die Expertin könnte auch das Mastjahr, in dem Bäume überdurchschnittlich viele Samen tragen, eine Erklärung dafür sein, dass Vögel den Gärten fern bleiben.

In der Stunde der Wintervögel 2017 gibt es dennoch auch einige „Gewinner“: Neben der Amsel hat der Feldsperling um 29 Prozent zugelegt, Stare und Drosseln haben scheinbar weniger Probleme zurzeit und sind zahlreich vorhanden: So verzeichnet der Star ein Plus von 100 Prozent, auch die Wacholderdrossel legt um 97 Prozent zu. Allerdings sollte man diese Zahlen nicht überbewerten, sagt Hövel. „Stare und Drosseln kommen nur gelegentlich in die bergischen Gärten; wenn sie vorbeischauen, dann aber meist in einer Truppe mit mehreren Vögeln.“

Fazit des Nabu: Man sei gespannt auf die „Stunde der Gartenvögel 2017“ und hoffe auf einen Bruterfolg.



TOP TEN IM OBERBERGISCHEN



1. Amsel (+ 26 Prozent)

2. Haussperling (– 19 Prozent)

3. Kohlmeise (– 50 Prozent)

4. Blaumeise (– 52 Prozent)

5. Star (+ 106 Prozent)

6. Buchfink (+ 10 Prozent)

7. Feldsperling (+ 30 Prozent)

8. Elster (– 15 Prozent)

9. Gimpel (– 19 Prozent)

10. Rotkehlchen (+ 8 Prozent).

In Klammern der Vergleich zum Vorjahr.