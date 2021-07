So können Rentner künftig wohnen

Mehrgenerationenhaus

+ © Andreas Arnold/dpa Helmut W. Schneider möchte möglichst viele Generationen mit seinem Projekt verbinden, das auch für Rentner mit kleinem Einkommen geeignet sein soll. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Der Ruheständler Helmut W. Schneider will in seiner Geburtsstadt ein genossenschaftliches Mehrgenerationenhaus betreiben.

+ Helmut W. Schneider plant das Mehrgenerationenhaus. © Mittelstädt

Helmut W. Schneider ist Rentner. 20 Jahre lebte er in Solingen, wo er auch seine Firma zur Sanierung von Lehmbau an Fachwerkhäusern führte. Doch seinen Lebensabend möchte er in seiner Geburtsstadt Radevormwald verbringen, wo er seit gut drei Wochen wohnt. Was er nicht will, ist irgendwann in ein Altenheim ziehen zu müssen. „Da passen wir sowieso nicht alle rein“, sagt er. Mit „alle“ meint er die künftigen Rentner, denn aufgrund der demografischen Entwicklung sei ein Drittel der Deutschen 2032 über 67 Jahre alt.

Schneider möchte in einem Mehrgenerationenhaus seinen Lebensabend verbringen. Und an dem Projekt arbeitet er schon seit einigen Jahren ehrenamtlich. Seine Idee: Er will ein Mehrgenerationenhaus auf Genossenschaftsbasis aufbauen.

Mit einer Genossenschaftseinlage und der Verpflichtung, monatlich 25 Stunden ehrenamtliche Arbeit in das Wohnprojekt zu stecken, ist man dabei und hätte lebenslanges Wohnrecht. Die Genossenschaftsmitglieder könnten verschiedene Handwerke betreiben, zum Beispiel eine Käserei oder Bäckerei für den Eigenbedarf. „Auf den Punkt gebracht könnte man sagen Wohnen, Leben, Arbeiten an einem Ort“, sagt er.

ENTWICKLUNG BUNDESPROGRAMM Seit Januar 2017 gibt es das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Mehrgenerationenhäuser können bis zu 40 000 Euro Förderung im Jahr erhalten. PROGNOSE Der Anteil der 65-80-Jährigen steigt in Rade von derzeit 3672 auf 4118 Einwohner im Jahr 2030. KONTAKT Helmut W. Schneider, Tel. (02195) 93 40 137

Für seine Idee wirbt er schon seit einigen Jahren. In Solingen habe er 2015 kurz davorgestanden, ein Mehrgenerationenhaus im „In der Straßen“ in Solingen-Oberburg zu verwirklichen. Als sich das wegen eines plötzlichen Todesfalls zerschlug, wollte er die ehemalige Jugendherberge in Solingen-Burg zum Mehrgenerationenhaus umbauen. Auch das platzte, weil das Jugendherbergswerk andere Pläne mit der Immobilie hatte.

80 ernsthafte Interessenten, die in einem solchen Haus alt werden wollen, habe er schon. 34 für ein Projekt in Remscheid, 38 in Solingen, aber nur drei Radevormwalder.

Schneider: Mit 10 bis 15 Personen ist es wirtschaftlich machbar

Das möchte er ändern. „Wenn 10 bis 15 Personen zusammenkommen, könnte das Haus wirtschaftlich betrieben werden“, ist er sich sicher. Zwei Immobilien in Innenstadtnähe habe er in Aussicht. „Die Eigentümer sind von der Idee begeistert und wollen selbst in die Genossenschaft einsteigen“, erzählt er. Weil sie vertraglich noch gebunden sind, könne er erst Ende Januar sagen, um welche Objekte es sich handelt.

Politiker wie der Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven seien jedenfalls begeistert gewesen, als er seine Pläne vortrug. Auch Johannes Mans, den er gleich nach seiner Wahl zum Bürgermeister angesprochen habe, habe positiv reagiert. Zustimmung für sein Vorhaben hätten auch die Oberbürgermeister in Solingen und Remscheid signalisiert. „Es ist Zeit für solche Wohnmodelle. Ich muss dicke Bretter bohren, damit ich das Mehrgenerationenhaus realisieren kann. Aber nächstes Jahr wird es losgehen, und wir können die Genossenschaft gründen", ist er sich sicher.