Knippingsche Ecke soll Anfang 2021 fertig sein

+ © Jürgen Moll Die Bauarbeiten an der Knippingschen Ecke an der Kaiserstraße/Telegrafenstraße laufen auf Hochtouren. 2021 soll der Neubau fertig sein, im kommenden Frühjahr soll der Innenausbau starten. © Jürgen Moll

Investoren bauen in der Innenstadt ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Fassade wird in Abstimmung mit der Stadt gestaltet.

Von Joachim Rüttgen

Der 40 Meter hohe Kran thront mächtig über der Kreuzung an der Kaiserstraße/Ecke Telegrafenstraße. Die Absperrung für die Autofahrer reicht bis an die Fahrbahn ran, Fußgänger müssen die Straßenseite wechseln. Trotzdem läuft der Verkehr problemlos an der Großbaustelle vorbei. Investor Mark Schmidt lässt seinen Blick über die Baugrube schweifen. „Wir hoffen, dass wir vor dem Winter die letzte Etage schließen können und dann die vier Geschosse stehen haben“, sagt er. Im Frühjahr 2020 könnte dann der Innenausbau beginnen. Mit der Fertigstellung rechnet Schmidt Anfang 2021. „Aufgrund der enormen Größe des Projektes wird das nicht früher möglich sein“, sagt er.

Mitten in der Innenstadt entsteht derzeit ein großes Wohn- und Geschäftsgebäude. Das wird über ein Erdgeschoss, eine erste und eine zweite Etage sowie ein Dachgeschoss verfügen. Hinzu kommt eine Tiefgarage, von der aus alle Etagen per Aufzug barrierefrei zu erreichen sind.

Der Neubau geht zügig voran, dennoch bekommen die Investoren deutlich zu spüren, dass Handwerker momentan rar sind. Die Auftragsbücher der Firmen sind gut gefüllt, da ist es nicht immer einfach, Fachfirmen zu finden. „Dabei legen wir großen Wert darauf, örtliche Handwerker zu beauftragen“, sagt Schmidt. Dabei seien die Baupreise in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.

Zielgruppe der neuen Mietwohnungen sind in erster Linie ältere Herrschaften, die citynah leben wollen. „Wir haben sehr viele Anfragen“, sagt Schmidt. Viele der Interessenten planen, ihr Einfamilienhaus zu verkaufen, weil es schlichtweg zu groß geworden und mit zu viel Arbeit verbunden ist. Der Neubau biete zudem die Chance, barrierefrei und mitten in der Stadt zu wohnen. „In der Innenstadt gibt es viele alte Gebäude, in die die Besitzer aber nicht mehr viel investieren, gerade was die Barrierefreiheit betrifft. Dabei gibt es für solche Maßnahme Subventionen“, sagt der Investor.

Für die Wohnungen gibt es eine Warteliste

Während es für die Wohnungen schon eine Warteliste gibt, sind zwei bis drei Gewerbeeinheiten für Praxen und Büros im Erdgeschoss noch frei. Sie haben eine Größe zwischen 80 und 200 Quadratmeter. Schmidt könnte sich darin gut Freiberufler vorstellen.

Die Einfahrt zur Tiefgarage für die Bewohner erfolgt von der Telegrafenstraße aus – inklusive Umfahrung mit Ausfahrt an der Kaiserstraße. „Das ist verkehrsrechtlich auch so mit dem Ordnungsamt abgesprochen“, sagt Schmidt. Auf dem Gelände wird es im hinteren Bereich auch einen Hof mit weiteren Stellplätzen für Bewohner, Besucher und Kunden geben, außerdem eine Ladestation für E-Autos.

WOHNEN UND ARBEITEN UNTER EINEM DACH DAS PROJEKT An der Ecke Kaiserstraße/Telegrafenstraße entsteht derzeit ein modernes Gebäude mit zwölf barrierefreien Mietwohnungen zwischen 60 und 80 Quadratmeter sowie Gewerbeeinheiten zwischen 60 und 300 Quadratmeter. DIE INVESTOREN Mark Schmidt und Roland Andres sind die Investoren. Für die Radevormwalder Firma „schmidt + andres“, die 2002 gegründet wurde, ist es das bislang größte Bauprojekt. Ihre Vision zum Start des Unternehmens: in Radevormwald attraktiven Wohnraum entstehen lassen. DIE OBJEKTE Der Startschuss damals fiel am Hölterhof. Weitere Projekte: u.a. das neue Ärztehaus an der Kaiserstraße und das „Rote Haus“ an der Elberfelder Straße.

Die Tiefgarage ist derzeit in dem Baufeld gut zu erkennen, in zwei Wochen kommt die erste Filigrandecke drauf, die dann betoniert wird. Zurzeit fahren Betonmischer die Baustelle im Halbstundentakt an.

Schmidt deutet an, dass sich das Bild in den kommenden Wochen deutlich verändern wird, wenn die einzelnen Etagen sukzessive gebaut werden. „Wir haben das Äußere sehr detailliert mit dem städtischen Architekten entworfen“, sagt er. Die Stadt habe ein Auge darauf, wie ein solch neues Gebäude von der Optik wirke. „Und wir haben sehr darauf geachtet, dass sich das äußere Erscheinungsbild dem Stadtbild anpasst“, sagt Schmidt. Details zur künftigen Fassade, die auf jeden Fall kleinteilig aufgebaut sei, müssten aber noch geklärt werden.