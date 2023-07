Kleine Pferde auf einem großen Weg

Staffelübergabe der Reitstafette zur Islandpferde-Weltmeisterschaft mit Radevormwalder Islandpferde Reiter- und Züchterverein

Von Cristina Segovia-Buendía

Schwelm. Alle zwei Jahre findet die Islandpferde-Weltmeisterschaft statt. Zuletzt 2019 in Berlin, sagt Anja Stöcker. „2021 hätte sie Dänemark stattfinden sollen, doch die musste dann wegen der Pandemie abgesagt werden.“ Die Vorsitzende des Radevormwalder Islandpferde Reiter- und Züchtervereins wird zwar nicht bei der diesjährigen Weltmeisterschaft im niederländischen Oirschot starten, irgendwie ist sie aber trotzdem Teil davon. Denn wie bei den Olympischen Spielen, bei denen die Fackel mit dem olympischen Feuer zu den Spielen getragen wird, so wird auch bei diesem Spektakel ein Zepter via Reiterstafette vom letzten Austragungsort zum nächsten Ort gebracht.

Vor gut fünf Wochen brach daher eine Gruppe von Reitern mit ihren Islandpferden am Brandenburger Tor auf. Den mehr als 600 Kilometer langen Weg bis nach Oirschot legen seitdem unterschiedliche Reitergruppen nach und nach in Etappen zurück, um das Zepter pünktlich zum WM-Start am 8. August an die niederländischen Ausrichter zu übergeben. Am Dienstag wurde das kleine Zepter von Tina Ranft, Freizeit- und Breitensportbeauftrage des Landesverbandes Westfalen Lippe, vor dem Ausritt, an ihre Amtskollegin Marion Heindorf vom Landesverband Rheinland übergeben.

Die Übergabe fand in Schwelm statt, Grenzregion beider Landesverbände. Von dort aus brach die kleine Expedition, bestehend aus gut 20 Reitern, kurz vor Mittag schließlich nach Velbert-Langenberg auf, wo Anja Stöcker mit einem Verpflegungsstand auf die Reiter und Pferde wartete. „Unsere Mitglieder haben fleißig gebacken, so dass wir die Reiter mit süßen und herzhaften Muffins versorgen können.“

Neben Anja Stöcker ist auch Petra Kuhlendahl als Rader Vertretung dabei und reitet sogar die nächsten sechs Etappen bis zur niederländischen Grenze auf dem Rücken ihres 13-jährigen Isländers Tindur mit. Tindur, der auch Mops genannt wird, ist seit acht Jahren unter Kuhlendahls Fittiche und wurde in den vergangenen drei Monaten auf die bevorstehende Reitwanderung vorbereitet, berichtet Kuhlendahl. Sie wohnt in Lennep und sitzt in Remscheid für die Grünen im Stadtrat, doch dem Rader Islandpferde Reiter- und Züchterverein gehört sie seit mehr als 30 Jahren an.

Das Reiterin-Pferd-Gespann hat dafür drei Monate lang trainiert

Für die erfahrene Reiterin ist es dennoch der erste Wanderritt und eine neue Herausforderung für das Reiterin-Pferd-Gespann: „Ich hatte davon erfahren und mich gleich dafür interessiert. Nachdem ich Marion Heindorf kennengelernt habe, war ich gleich bereit mitzureiten.“ Mit ihrem Pferd Botin bei einer Weltmeisterschaft zu sein, sei etwas ganz Besonderes. „Es hat etwas von Abenteuerausflug“, sagt Tina Ranft. „Man lernt neue Leute kennen und tauscht sich aus.“ Kuhlendahl fühlt sich für die bevorstehenden Kilometer von Schwelm bis an die niederländische Grenze fit. „Wir haben einen Trainingsplan geschrieben, um uns auf die Wanderung vorzubereiten, haben die Trainingseinheiten Schritt für Schritt von einer auf vier Stunden erhöht.“ Länger als vier Stunden oder maximal 30 Kilometer reitet die Stafette nie pro Etappe, um die Pferde nicht zu überfordern. Die meisten Reiter, verrät Tina Ranft, reiten ein bis zwei Etappen mit, übernachten im Auto oder quartieren sich in eine Pension oder einem Reitstübchen ein. Für die Pferde werden als Nachtlager mobile Paddocks hergerichtet. Kuhlendahl wird von Velbert aus wieder nach Lennep fahren und zu Hause übernachten. Für die Etappe nach Düsseldorf, findet sie bei Bekannten Unterschlupf. „Ansonsten haben ich ein Pop-up-Zelt dabei.“

Der Radevormwalder Islandpferde Reiter- und Züchterverein besteht aus gut 110 Mitgliedern. Neben Reitsport bietet er viele Ausflüge an, wie etwa im August einen zweitägigen Ausritt nach Ispingrade oder eine Tagestour mit Pferden nach Münster. Weitere Informationen zum Verein

www.ipzv-radevormwald.de