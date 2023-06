Kleine Kinder bieten große Vorstellungen

Grundschulverbund Bergerhof-Wupper trainiert eine Woche mit einem Team vom Circus Proscho.

Von Timo Sieg

Radevormwald. Vier Stunden – ungefähr so lange haben die Artisten vom Zirkus Proscho im Schnitt Zeit, um einen Akt mit einer Gruppe aus Grundschülern zusammenzustellen. In den vergangenen Tagen haben sie mit den Kindern des Grundschulverbundes Bergerhof-Wupper trainiert. Während der Zirkus-Projektwoche sind die Schüler an beiden Standorten in Bergerhof und Önkfeld aufgeteilt worden. Die eine Hälfte probten sie in ihrer gewählten Disziplin für die finalen Aufführungen, die andere Hälfte verbrachten sie im Klassenraum. Doch auch diese Zeit war vom Zirkus geprägt, sagte Lehrerin Alexandra Lemke. „Wir haben in Deutsch Zirkus-Wörter gefunden oder in Mathe Zirkus-Aufgaben gelöst.“ Das Motto wurde auch außerhalb der Manege gelebt. Und in die ging es diese Woche zu großen Vorstellungen.

Bunter Lichtwechsel, aufsteigender Nebel, das Geflüster im Publikum legte sich. Die Hula-Hoop-Gruppe eröffnete in Bergerhof eine von vier Aufführungen. Lehrer, Eltern und Verwandte füllten das Zirkuszelt für das Finale der Projektwoche. Sie sahen ihre Kinder als Gläser-balancierende Hexen eine Leiter hochklettern oder als dressierte Löwen durch Reifen springen. Außerdem gab es stabile Bodenakrobaten aus der Antike, griff-feste Vampire am Trapez oder tritt-feste Tarzan-Charaktere auf dem Drahtseil zu sehen.

Es ist erklärtes Ziel der Verbundgrundschule, den Schülern Spaß an Bewegung zu vermitteln. Arne (9) aus der vierten Klasse war Teil der Bodenakrobaten und erzählte nach dem Auftritt: „Es hat echt Spaß gemacht! Ich war mir von Anfang an sicher, wo ich mitmachen will“. Er mache gerne Sport und habe sich in seiner Disziplin sehr wohl gefühlt.

Weniger wohl fühlte sich das Publikum in einigen waghalsigen Momenten. Etwa als zwei Schüler am Trapez über den Köpfen des Publikums rauschten. Oder als die Bodenpyramide sich nicht nur in die dritte Etage stapelte, sondern die Spitze auch noch aus der Hocke aufstand.

Doch während des gesamten Auftritts standen gelernte Hände für den Notfall zum Auffangen bereit. Das Zirkusteam begleitete die Schüler durch die gesamte Vorführung. Sie übernahmen Moderation, Technik, das Umräumen zwischen den Gruppen und waren ab und zu sogar selbst Teil des Programms. Insgesamt waren an beiden Standorten 14 Mitarbeiter im Einsatz.

Einer von ihnen ist Pascal Maatz. Der 50-jährige ist seit 50 Jahren beim Zirkus. Seine Eltern haben Proscho gegründet. Er war von klein auf dabei und arbeitet seit 20 Jahren mit Kindern im Zirkus zusammen. Die Schüler in Radevormwald hätten dem Team die Arbeit leicht gemacht, berichtete er. „Sie waren wirklich toll und haben eine super Show geliefert.“ Die bestand aus Akrobatik und Geschicklichkeit, wurde aber erst durch den Humor wirklich rund. Eine Schüler-Gruppe lockerte die Aufführung immer wieder mit kleinen Sketchen auf, verkleidet als Clowns. Maatz betonte: „Darauf achten wir sehr bewusst. Auf der einen Seite wollen wir die Leute auch zum Lachen bringen, und auf der anderen Seite macht es das Angebot für die Schüler noch breiter.“

Magda (8) hatte das Angebot sofort angesprochen. „Ich mag Clowns und bringe gerne Leute zum Lachen“, sagte die Zweitklässlerin. Maatz freute sich darüber, dass die Kinder durch seine Arbeit vor den Augen ihrer Eltern über sich hinauswuchsen. Eine Beobachtung, die das Lehrpersonal teilte. Alexandra Lemke erlebte die Zirkuswoche in Radevormwald schon zum dritten Mal. Die 44-jährige stellte erneut fest, dass die Schüler ein enormes Selbstbewusstsein entwickeln, das sie von ihnen aus dem Unterrichtsalltag nicht kenne. „Wenn ein chronisch krankes Kind am Anfang noch mit der Angst kämpft und am Ende strahlend ganz oben auf der Pyramide steht, ist das einfach traumhaft“, sagte sie begeistert. Sie sei immer wieder überrascht, was ihre Schützlinge schaffen.

Circus Proscho

Kinder-Zirkus: Der Familien- und Projekt-Circus Proscho bringt in Projektwochen Zirkus-Aufführungen an Schulen. Er will so Schülern dabei helfen, ihre Fähigkeiten außerhalb des Schulalltags zu entdecken.

Finanzierung: Der Grundschulverbund Bergerhof-Wupper konnte das Projekt durch die Fördervereine und Spenden auf die Beine stellen. Es findet dort alle vier Jahre statt und ist ein klassenübergreifendes Projekt. So kann jedes Kind in seiner Zeit an der Schule die Zirkuswoche ein Mal miterleben.