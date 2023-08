Kleine Forscher erkunden den Wald

Jugendrotkreuz lud Vier- bis Siebenjährige zum Ausflug in die Natur ein.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Angestrengt schaut der Junge auf seine Memory-Karte. Rote Kugeln inmitten von ganz viel Grün sind darauf zu sehen. Er hält die Karte in die Luft und verkündet stolz: „Ich habe Erdbeeren gefunden.“ Die anderen Kinder, die mit ihm im Stuhlkreis sitzen, kneifen die Augen zusammen, beugen sich vor, um das Bild genauer zu sehen. „Das sind keine Erdbeeren“, ruft ein Mädchen. „Du hast Äpfel“, erklärt sie ihm ohne Vorwurf.

Sophie Esch und ihre Kollegen vom Jugendrotkreuz schauen sich lächelnd an. Einander zu unterstützen und zu helfen, sind Grundwerte, die das Jugendrotkreuz in ihrer regulären Jugendgruppe spielerisch vermittelt. Es ist der erste Schritt zu einem besseren Miteinander, den auch die jungen Teilnehmer des Ferienspaßes an der Carl-Diem-Straße schnell verinnerlicht haben. Hier wird niemand ausgelacht oder belehrt. Hier lernen sie alle gemeinsam.

So ist es dann auch, als der Nieselregen aufhört und Jugendleiterin Sophie Esch die Gruppe dazu aufruft, sich fürs Abenteuer im Wald fertig zu machen. „Buddelhose und Regenjacken an, wir gehen in den Wald.“ Die Kinder packen ihre Sachen aus ihren Rucksäcken und stülpen sich die Regenschutzkleidung an. Gegenseitig helfen sie sich in die Hosen, Jacken und Stiefel. „Wir wollen draußen was suchen“, erklärt Esch. „Was wollen wir denn draußen suchen?“, fragt ein Junge: „Einen Elefanten?“ Esch winkt schmunzelnd ab und verweist auf den Löwen, der angeblich frei laufend in der Hauptstadt gesichtet sein soll. „Solche Wildtiere gibt es nur in Berlin.“ Im Wald unweit vom Hauptsitz des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes gehen die Kinder auf die Suche nach hell und dunkelgrünen Sachen. Blätter, Blumen, Früchte, aber auch besondere Steine dürfen die Kinder in eine Klappbox legen, um hinterher über ihre Funde zu sprechen und mit ihnen Bilderrahmen zu basteln.

„Dürfen wir auch Tiere einsammeln?“, fragt ein Mädchen, als sie eine vor sich her kriechende Kellerassel entdeckt. „Die lassen wir besser hier“, antwortet Esch. „Die hat ja auch die ganze Familie dabei.“ Interessiert beobachten einige Kinder den Weg des Gliederfüßlers, während andere durch die Büsche sausen.

Brennnesseln schmeckten ein bisschen wie Gurke

„Schau mal hier, eine Winkepflanze“, sagt eine Betreuerin und zieht damit die Aufmerksamkeit zweier Kinder auf sich. Dass es sich bei der Winkepflanze, die hin- und herwedelt, um ein großes Kastanienblatt handelt, würden die Kinder später beim Basteln erfahren. Dann erscheint ein Kind mit einem Strauß einer doldenförmigen Pflanze. „Was ist das?“, will es von den Betreuerinnen wissen, die prompt das Smartphone aus der Jackentasche zücken. Mit einer Erkennungsapp fotografiert Esch Blüte und Blätter und bleibt dann etwas irritiert stehen. „Das fassen wir lieber nicht an.“ Das Kind lässt prompt den Stängel fallen. „Hier steht, dass es Bärenklau ist, und das kann fiese Verbrennungen verursachen“, erklärt Esch. Das Kind reibt sich schnell die Hände an der Hose ab. Doch Verbrennungen hat es glücklicherweise nicht davongetragen. Unklar ist, ob die App überhaupt richtig liegt, denn das gefährliche Gewächs lässt sich von Laien schnell mit der deutlich ungefährlicheren Schafgarbe verwechseln. „Gehen wir lieber zu einer Pflanze, mit der ich mich gut auskenne“, sagt Esch und führt die Kinder zu einem Brennsesselstrauch. Vorsichtig zupft sie ein Blatt heraus, rollt es mit den Fingern und beißt ab. „Brennnesseln kann man essen. Sie schmecken ein bisschen wie Gurke“, preist Sophie Esch es den Kindern an. Einige zeigen sich neugierig, wollen auch probieren.

Als die Klappbox gut gefüllt ist, stapfen die Kinder noch bis zu Bach. „Hier werden wir ein kleines Experiment durchführen“, verrät Esch. Was die Kinder lernen werden: Dass sich Öl und Wasser nicht miteinander mischen lassen. Und wie eine Sprudeltablette beim Kontakt mit Wasser reagiert. Für die Kinder ein großes Abenteuer.

Das Jugendrotkreuz trifft sich jeden Freitag von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Carl-Diem-Straße 7. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen fünf und neun Jahren. Es wird gemeinsam gespielt, gebastelt und gekocht.

Kontakt: sophie.rade@web.de