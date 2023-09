Klassentreffen mit Zwischenstopps

Abschlussjahrgang der Realschule Radevormwald von 1965 hatte sich im Bismarck-Museum und „Am Matt“ jede Menge zu erzählen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Der Abschlussjahrgang der Städtischen Realschule von 1965 traf sich nach 58 Jahren – eine unrunde Zahl. Die Corona-Pandemie war schuld, dass das 55-Jährige im Jahr 2020 nicht turnusgemäß hatte begangen werden können. Aber die Frauen und Männer hatten ungeachtet dessen beste Laune, als sie sich am Samstagnachmittag nach ihrem „historischen Schulbesuch“ in den Räumen an der Hermannstraße schließlich im Bismarck-Museum an der Leimholer Straße trafen, um gemeinsam bergische Waffeln und Kaffee zu genießen.

Ein Zwischenstopp war dies nur, wie Birgit Rabanus sagte. „Wir werden noch weiter ins Restaurant ‚Am Matt‘ gehen, um dort den Abend bei einem Essen und vielen Gesprächen ausklingen zu lassen.“

Jahrgänge waren strikt nach Jungen und Mädchen getrennt

Die Realschule, in der heute die Sekundarschule und die Musikschule untergebracht sind, sei damals, in den frühen 1960er-Jahren, noch strikt nach Jungen und Mädchen getrennt beschult worden. „Wir haben aber auch den Jahrgang als Gesamtes zu den Klassentreffen eingeladen“, sagte Birgit Rabanus. Und da die meisten der ehemaligen Schülerinnen und Schüler nicht mehr in Rade lebten, habe man sich auf den fünfjährigen Rhythmus geeinigt. „Wir Mädchen waren damals 19 Abschlussschülerinnen, die Jungs waren ein paar mehr“, sagte Birgit Rabanus. Rund 30 ehemalige Schüler waren gekommen.

Man sei, so teilte der Organisator Lothar Ochell mit, bei der Einschulung 1959 der erste Jahrgang gewesen, der kein Schulgeld mehr bezahlen habe müssen.

Dass man sich im Bismarck-Museum traf, weckte bei den ehemaligen Realschülern durchaus nostalgische Erinnerungen an den Schulweg. „Ich hatte seinerzeit ein Bismarck-Fahrrad, das war grün“, sagte etwa Birgit Rabanus, deren Vater auch als Werksarzt in der damaligen Fahrrad-Produktionsstätte tätig gewesen war. „Meines war metallic-grün“, ergänzte Heide Rosendahl, die seit ihrer Heirat Heide Ecker-Rosendahl heißt. Sie sei damals mit ihrem Bismarck-Rad von Rade zunächst in die Schule nach Lennep gefahren. „Da musste man noch deutlich tiefer runterfahren, da es die Talsperre damals noch nicht gab“, erinnerte sich die spätere Olympiasiegerin im Weitsprung von 1972 schmunzelnd. „Das Rad war aber tatsächlich mein erstes, das ich dann auch bis zum Führerschein hatte.“ Sie sei erst in den letzten drei Schuljahren an die Realschule in Rade gekommen.

Birgit Rabanus hingegen war von Anfang an Schülerin der Realschule, wenngleich nicht immer an der Hermannstraße. „Ich habe noch das alte Gebäude an der Blumenstraße erlebt, in dem heute Geflüchtete leben. Das war auch ein sehr schönes Gebäude.“ Heute habe sich eine Menge im Schulgebäude an der Hermannstraße geändert. „Das haben wir dann auch bei unserem Besuch am früheren Nachmittag erleben können. Lothar Ochell hat da auch einige Informationen zusammengetragen und uns mitgeteilt“, sagte Birgit Rabanus. Heide Ecker-Rosendahl ergänzte: „Die Schule sieht dann doch ganz anders aus, als ich sie in Erinnerung hatte.“

Die ehemaligen Realschüler des Jahrgangs 1965 waren nach ihrer Schulzeit von Ulm im Süden bis Kiel im hohen Norden quer über die Bundesrepublik verstreut. „Umso schöner, dass wir uns trotzdem immer wieder treffen können“, sagte Birgit Rabanus.