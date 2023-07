Klassenraum ohne Schwamm und Kreide

Maik Kranjc erläutert in einem Klassenraum der Grundschule Bergerhof, was mit den neuen Displays alles möglich ist.

Die Grundschulen in Radevormwald werden mit interaktiven Displays ausgestattet.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Wessen Schulzeit schon einige Jahrzehnte zurückliegt, der kennt den Begriff „Tafeldienst“, der hat den Geruch von Kreide und Schwamm noch in der Nase. Doch das sind bald Geschichten wie aus der Postkutschenzeit. In den Schulen halten ganz neue Tafeln Einzug, interaktive Displays, auf denen man nach wie vor schreiben kann, die aber auch wie ein überdimensionales Smartphone für Clips, Diagramme und andere digitale Medien genutzt werden können. War es damals der Höhepunkt moderner Technologie, wenn der Referendar den Overhead-Projektor nach vorne rollte, kann nun die ganze Welt per Klick ins Klassenzimmer geholt werden.

In der vergangenen Woche stellten Mitarbeiter der Verwaltung die neu installierten interaktiven Displays in den Klassenräumen der Grundschule Bergerhof vor. Insgesamt werden die Einrichtungen der Primarstufe in der Stadt mit 25 dieser digitalen Tafeln ausgestattet: die Schule Bergerhof erhält acht Stück, die mit ihr einen Verbund bildende Schule auf der Brede in den Wupperorten erhält ebenfalls acht. In der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt werden sieben der Displays Einzug halten, in die KGS Lindenbaum zwei Stück.

„Insgesamt werden dafür aus dem städtischen Haushalt rund 117.000 Euro ausgegeben“, erklärt Maik Kranjc, der im Hauptamt der Stadt Radevormwald für EDV zuständig ist. In den weiterführenden Schulen ist die neue Technik bereits installiert worden, die Grundschulen ziehen jetzt nach.

Die neuen Geräte machen es nicht nur möglich, alle neuen Medien im Unterricht zu verwenden, sondern auch einen digitalen Klassenverbund einzurichten, bei dem die iPads der Schüler zusammengeschaltet werden. Natürlich kann das „Tafelbild“, wenn diese altertümliche Wort erlaubt ist, auch gespeichert und auf einen Träger wie USB-Sticks gezogen werden.

Da es im Klassenraum, gerade bei den jüngeren Schülern, auch mal hoch her gehen kann, sind die Displays robust gebaut und zeigen nicht gleich Dellen, wenn jemand dagegen geschubst wird. Kurz gesagt: Sie halten einiges aus.

Ist es sinnvoll, Kinder den ganzen Tag mit Medien zu konfrontieren?

Nun könnten Skeptiker fragen, ob es sinnvoll ist, die Schüler, die ohnehin ständig von digitalen Medien beschallt werden, auch noch in der Schule damit zu konfrontieren. Maik Kranjc räumt ein, dass in der Vergangenheit manche Pädagogen bei den Lehrerschulungen mit der neuen Technik gefremdelt hätten. „Die anfängliche Skepsis ist aber verflogen“, berichtet er. Das Potenzial der interaktiven Tafeln für die Gestaltung eines abwechslungsreichen Unterrichts habe die Lehrer überzeugt.

Flora Treiber, Referentin der Stadtverwaltung, gibt außerdem zu bedenken, dass die Einbindung der digitalen Welt in den Schulunterricht zur Medienkompetenz der Schüler beitragen kann: „Man kann so die wertvollen Seiten des Internets vermitteln.“ Denn auf Plattformen wie YouTube gibt es neben manchem Unsinn auch sehr Lehrreiches zu finden. „Und letztlich gehört dies alles zur Welt der Erwachsenen, und die Schüler müssen darauf vorbereitet werden“, argumentiert Kranjc. Spätestens im Berufsleben werden die Fähigkeiten, professionell mit EDV zu arbeiten, vielfach entscheidend werden.

Die Ausstattung der Schulen mit dem modernen pädagogischen Equipment hat auch noch einen anderen positiven Effekt. „Ich höre oft, dass beispielsweise viele Lehrer sich an der Sekundarschule bewerben, weil diese technologisch so gut ausgestattet ist“, berichtet Kranjc. „In anderen Städten in der Umgebung ist man noch lange nicht so weit.“

Dass dies in der Bergstadt so erfolgreich auf den Weg gebracht worden sei, hat seiner Einschätzung nach damit zu tun, dass alle Akteure frühzeitig gemeinsam das Thema auf die Agenda gebracht und sich abgestimmt hätten. Und so könnten die Radevormwalder Schulen nun mit einem Standortvorteil punkten.

In einem Punkt freilich werden die interaktiven Displays hinter den alten Tafeln zurückbleiben – mit ihnen Schülerstreiche zu verüben, etwa Schwamm und Kreide zu verstecken, wird keinen Lehrer mehr in Verlegenheit bringen. Mit einem Klick sind Schriftzüge und Markierungen von der Oberfläche verschwunden. Da müssen sich die Pennäler der Zukunft schon was Neues einfallen lassen.

