Kitzretter bereiten sich schon vor

Wenn die Mähsaison beginnt, wollen die Helfer des Rader Vereins bereit sein.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Der Verein „Rader Kitzretter“ bereitet seine Aktivitäten für das Frühjahr vor. Unter anderem in den sozialen Medien weisen die Mitglieder darauf hin, dass die Ricken wieder tragen und in einigen Wochen die kleinen Rehe zur Welt kommen. Etwa ab Mai werden die Tierfreunde wieder Felder durchkämmen, um zu verhindern, dass die Kitze Opfer von landwirtschaftlichen Maschinen werden. Landwirte, Tierschützer und Jäger haben sich dafür zusammengetan, und die Bilanz kann sich sehen lassen: 2022 konnten während der Kitzsaison im Mai und Juni nicht weniger als 80 Tiere gerettet werden, darunter auch Junghasen und am Boden brütende Vögel. Seit der Gründung des Vereins, heißt es in einem Flyer der Kitzretter, seien insgesamt 200 Tiere vor einem Tod im Feld bewahrt worden.

Das Ausmaß des Problems wird deutlich, wenn man bedenkt, dass in jedem Jahr in Deutschland 90.000 Kitze bei der Mahd sterben. Der Instinkt der kleinen Rehe befiehlt ihnen beim Nahen der Gefahr, sich ins Gras zu ducken statt zu fliehen – oft mit bösen Folgen. Noch herrscht winterliches Wetter, und bis die Kitze auf die Welt gekommen sind, dauert es noch. Doch die Organisation wird bereits festgezurrt. „Wir haben uns im Bauerncafé getroffen und über die kommenden Aktionen gesprochen“, berichtet Claudia Möllney, Mitgründerin des Vereins und Sprecherin der örtlichen Hegegemeinschaft. „Derzeit sind fünf Drohnenpiloten dabei.“ Die Drohnen sind bei den Rettungen der Tiere von großer Bedeutung. Dank des Blicks aus der Luft können die Kitze oder Häschen geortet werden, und zwar mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Auf diese Weise können die Retter gezielt die Tiere aus den Wiesen holen, die gemäht werden sollen. Die Flächen sind oft sehr groß, und die Suche nach den Tieren ähnelte, bevor die neue Technik zur Verfügung stand, der sprichwörtlichen Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und die Landwirte haben in jedem Jahr nur ein kleines Zeitfenster für das Mähen ihrer Wiesen, um Silage und Heu zu produzieren. Dank der Drohnen kann die Rettung der Tiere vor den Messern der Landmaschinen also rascher und effizienter verlaufen. Brauchte man früher viele Personen, um das hüfthohe Gras zu durchstreifen, reichen nun auch kleinere Gruppen. Mindestens vier Helfer sollten allerdings dabei sein.

Bei der Organisation ist die Stadt Radevormwald eingebunden, die Grünflächenbeauftragte Regina Hildebrandt ist hier Ansprechpartnerin, Tel. (02195) 606-150. Die Drohnen-Technik muss allerdings finanziert werden, daher freut sich der Verein über Unterstützung.

In einem Fall, der Aufsehen erregte, waren die Kitzretter machtlos: Unbekannte befreiten bei einer Aktion die Rehe, die während der Mäharbeiten in Boxen „geparkt“ waren, aus den Behältern. Die Tiere eilten zurück ins Feld, so will es ihr Instinkt. Dort wurden sie vom Mähdrescher getötet.

Wer also in dem genannten Zeitraum Kitze am Feldrand in Behältern sieht, sollte nicht den Schluss ziehen, dass hier böse Menschen kleinen Tieren etwas antun wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Auf jeden Fall gilt immer der Rat, die Tiere nicht selber anzufassen, sondern dies den erfahrenen Helfern zu überlassen.

Generell ist es auch keine gute Idee, die Spazierwege zu verlassen und quer durch die Natur zu stapfen. Erschrockene Tiermütter ergreifen dann die Flucht und lassen ihren Nachwuchs zurück, der dann zum Opfer von Fressfeinden werden können. Hier spielen freilaufende Hunde oft eine unrühmliche Rolle.

Hintergrund

Der Verein: Wer Mitglied des Vereins „Rader Kitzretter“ werden möchte, zahlt einen Jahresbeitrag von zwölf Euro.

Man kann die Arbeit der Naturfreunde natürlich auch mit einer Spende unterstützen.

Weiter Informationen unter:

www.rader-kitzrettung.de