Kita und Schule ziehen unter ein Dach

Zukunft

+ © Antje Dahlhaus Konrektor Stefan Berghaus, Bürgermeister Johannes Mans und Schuldezernent Jürgen Funke (v.r.) schauten sich die Räume gestern gemeinsam an. Hier wird nicht mehr die VHS kochen, sondern eine Kindergartengruppe untergebracht. © Antje Dahlhaus

Drei Gruppen ziehen in die Grundschule Stadt. Das könnte auch ein Modell für die Zukunft werden.

Von Antje Dahlhaus

Es ist keine Liebesbeziehung, wenn ab dem 1. Oktober Kindergartenkinder in den bislang überwiegend von der Volkshochschule genutzten Räumen der Grundschule Stadt Einzug halten. „Jeder in Rade weiß, dass wir sehr skeptisch diesem Prozess gegenüberstanden“, sagt Konrektor Stefan Berghaus ganz offen auf der Veranstaltung, die als Konferenz eigentlich das Gegenteil vermitteln soll: Einigkeit.

Bürgermeister Johannes Mans hatte gemeinsam mit Jürgen Funke, Leiter des Amtes für Kultur und Sport auch Heinz Gnioska mit ins Boot geholt, der schon die ebenfalls nicht populäre Sekundarschule auf den ersten Schritten begleitete. Ebenfalls beteiligt sind Mechthild Lox, Geschäftsführerin des evangelischen Kindertagesverbandes Radevormwald und die Leiterin des Familienzentrums Kottenstraße, Daniela Niepott. „Wir kooperieren mit dem Kindergarten Kottenstraße schon lange, reden gerne miteinander und müssen nicht alles in Verträgen festzurren“, sagt Stefan Berghaus sehr klar, wie er sich ein Zusammenspiel mit dem Kindergarten unter seinem Dach vorstellt.

Wie es ideal aussehen könnte, erläutert Heinz Gnioska. Er betonte, das „Bildungsteilhabe ein Zukunftsfaktor“ sei, sieht eine Vernetzungsstruktur von Kindergarten bis zum Abitur als zukunftsfähig und in dem jetzigen Modell eines von den Zielen, die er als „Bildungshäuser“ umreißt. Ein Ort, in dem sich Kindertagesstätte und die Verantwortlichen für die Primarstufe gemeinsam um die Kinder kümmern.

Daniela Niepott und GGS-Leiterin Jutta Felderhoff schwiegen. Gnioska warb für ein Konzept, das die Beteiligten auch auf der emphatischen Seite mitnehmen soll und bei dem „Sorgen und Konflikte mit eingebracht werden können“. Für ihn war wichtig, den Eröffnungstag am 1. Oktober zu feiern, egal ob die Räumlichkeiten dann bereits in einem optimalen Zustand sind.

„Wir hatten keinen einzigen männlichen Bewerber.“

Mechthild Lox, Kita-Verband Rade

Vorübergehendes Entgegenkommen bewies der Kindergarten Kottenstraße. „Wir sehen die Notwendigkeit, dass in Rade Kindergartenplätze geschaffen werden müssen“, sagt Mechthild Lox für die evangelischen Einrichtungen. Deshalb werden bereits ab August 15 Kinder dort übergangsweise in einem sonst auch von anderen Gruppen stark frequentierten Mehrzweckraum betreut. „Schule und Kindergärten sind etwas, das wir sehr stark präferieren“, hob Bürgermeister Johannes Mans heraus.

Die Absicht, ein altersgemischtes Konzept unter einem Dach zu begleiten, signalisierte auch Berghaus. Und angesichts des benachbarten Familienzentrums, zu dem auch der Kindergarten gehört, sah er keine Probleme: „Wir sind uns nicht fremd, wir werden auch weiterhin zusammen arbeiten.“

SCHULE UND KITA PLAN In den im Erdgeschoss befindlichen Räumen der GGS Stadt soll ab Oktober Raum für Kindergartengruppen entstehen. Bislang nutzen neben den Grundschülern vor allem die Besucher von VHS-Kursen, insbesondere der Kochkurse die Räume. Die drei Gruppen des evangelischen Kindergartens Kottenstraße werden ihre eigenen Bereiche haben. Eine direkte Verbindung zwischen der Grundschule und der Kita soll es nicht geben. Die Lärmbelästigung während der Bauarbeiten werden im Wesentlichen das Kollegium der GGS Stadt treffen.

„Mit Sicherheit wird dies auch Auswirkungen auf andere Standorte haben“, wagte Bür-germeister Mans bereits einen Blick in die Zukunft. Für Mechthild Lox blieb die Gegenwart. „Wir haben zum 1. Oktober Personal eingestellt und dann muss es auch losgehen“, war ihre Richtung. Sie bedauert, dass es gerade bei dem einzigen männlichen Kandidaten zu einer Absage gekommen ist. „Wir hatten keinen einzigen männlichen Bewerber“, sagt Jutta Felderhoff für die Besetzung einer Stelle in der GGS. Das werde sich ändern, meint Heinz Gnioska, wenn sich Schule entsprechend kompetent präsentiere. Mechthild Lox blieb pragmatisch: Solange die Gehälter so niedrig sind, finden sie keinen Mann!