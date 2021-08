Kita erhält Verteilerküche

Familienzentrum

+ © Wolfgang Scholl Ein Blick in die neue Küche des Offenen Ganztags der Grundschule Stadt. Im Untergeschoss wird eine Verteilerküche gebaut. Foto: Scholl © Wolfgang Scholl

Die Einrichtung für das Familienzentrum Kottenstraße kostet 75 000 Euro.

Von Wolfgang Scholl

Die Frage, welche Größe die Küche für die drei neuen Gruppen der Evangelischen Kindertagesstätte Familienzentrum Kottenstraße im Gebäude unter der Grundschule Stadt haben muss, ist inzwischen geklärt. Das berichtete Schulamtsleiter Jürgen Funke in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Demnach wird die Größe der Küche vom Landesjugendamt vorgegeben. Ursprünglich hatte die Stadt in die ersten Vorplanungen Kosten in Höhe von 17 100 Euro eingestellt. Jetzt wird mit Kosten in einer Höhe von etwa 75 000 Euro gerechnet.

In Verbindung mit dem zuständigen Kreisveterinäramt des Oberbergischen Kreises, das für Gesundheitsfragen zuständig ist, musste ein 23 Seiten umfassendes Leistungsverzeichnis erstellt werden. Funke erklärte: „Eine Kochküche wird dort nicht gebraucht, weil das Essen gekocht angeliefert wird und auch zwei Stunden später noch ausgeteilt werden soll.“ Die entsprechenden Kühl- und Wärmeketten müssen eingehalten werden.

Damit dafür aber die gesetzlichen Regeln der Hygiene eingehalten werden, müssen teure Geräte angeschafft werden. „Wir brauchen Geräte, die die Temperatur entsprechend halten“, sagt der Schulamtsleiter.

Im April 2018 soll die Küche fertiggestellt sein

Bei dem Gespräch mit dem Landesjugendamt waren neben Funke auch Mechthild Lox für den Verband der Evangelischen Kindergärten in Rade, der städtische Architekt Marco Raabe und Brigitte Gajdzinski als zuständige Kita-Sachbearbeiterin eingebunden. Die Stadt Radevormwald übernimmt die Kosten für die Erstausstattung der Kita in Höhe von 90 000 Euro und trägt auch die Kosten für die Küche. Eine Übernahme durch den Kita-Träger wäre nicht möglich gewesen. Für diesen Fall wäre das Gesamtprojekt mit dem Träger der Einrichtung nicht zustande gekommen.

Ab Inbetriebnahme der Räume – die Planung sieht den 1. April 2018 vor – wird der Verband der Evangelischen Kindergärten an die Stadt einen Mietzins zahlen.