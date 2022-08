Kirchenmusikerin eingeführt

Lutherische Gemeinde

In einem festlichen und fröhlichen Gottesdienst wurde Angelika Kozinowski-Werler jetzt in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße in ihr Amt als neue Kirchenmusikerin der Lutherischen Kirchengemeinde eingeführt.