Helmut Voss intoniert fulminant

In der Pfarrkirche St. Marien beeindruckte Helmut Voss mit seinem Orgelkonzert.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Zum Auftakt des Patronatsfestes der katholischen Kirchengemeinde St. Marien wurde am Samstagabend zu einem Orgelkonzert in die Pfarrkirche Radevormwald eingeladen. Zu Gast war Kirchenmusiker Helmut Voss, der Kantor in Bergisch Gladbach ist – und der ein eindrucksvolles Spiel darbot. „Sie hören heute ein Repertoire, das in unserer Pfarrkirche noch nie gespielt wurden“, erklärte Bernhard Nick, Kantor in St. Marien, den Konzertgästen bei der Begrüßung.

Zum Auftakt erfüllte das Allegro des „Concerto F-Dur“ des Komponisten Valentin Rathgeber das Gotteshaus an der Bischof-Bornewasser-Straße. Helmut Voss spielte es in der Orgelbearbeitung von Georg Schäffner. Vom schnelleren Allegro wechselt das Stück ins getragene Adagio, endet wieder mit dem Allegro.

Das zweite Stück war das „Voluntary II a-Moll opus 6“ aus der Feder von John Stanley. Andächtig verfolgten die Besucher und Besucherinnen dem Orgelspiel, ließen das Wechselspiel der Klänge, die das Stück bietet, auf sich wirken. Es folgte das bekannte „Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ von Johannes Sebastian Bach. Das Stück gehört zu achtzehn Chorälen, die Bach in seinen letzten Lebensjahren schrieb, eine Sammlung mit Choralbearbeitungen für Orgel.

Kirchenmusiker Voss intonierte das Stück fulminant. Zu hören waren am Abend außerdem die „Toccata und Fuge E-Dur“ von Johann Ludwig Krebs und die Partita „Maria, dich lieben“ von Clemens Ingenhoven. Mit Ingenhoven wechselte Helmut Voss für ein Stück von den alten Meistern in die Orgelmusik des 20. Jahrhunderts.

Auf einer Orgel könne man alles spielen

Zum Abschluss hielt Voss ein besonderes Stück parat - Johann Heinrich Rincks „Flöten-Konzert für die Orgel opus 55“ erklang. Ein Orgelspiel im Stil eines Flötenkonzerts, nicht alle Tage ist es hören. „Es zeigt, dass man auf einer Orgel alles spielen kann“, sagte Bernhard Nick. „Rinck hat das früh erkannt.“ Harmonisch hat der Komponist sein Werk mit den akzentuierten Flötenklängen ins Allegro maestro, Adagio und einem Rondo verpackt. Helmut Voss intonierte es mit voluminösem und doch filigranem Tastenspiel. Einprägsam, es ließ aufhorchen, begeisterte. Rincks Werk erschien überdies wie gemacht für die Flötenregister der modernen - Baujahr 2000 - Seifert-Orgel der Pfarrkirche.

Bernhard Nick und Helmut Voss kennen sich schon lange. Nick hat erst kürzlich in Bergisch Gladbach ein Orgelkonzert gegeben. „Jeder spielt ein anderes Repertoire. Die Besucher bekommen so ein noch nie in ihrer Kirche gehörtes Konzert geboten“, sagte er. Als Kirchenmusiker sei es zudem spannend, auf einer anderen Orgel zu spielen. „Jedes Instrument ist anders“, erklärt Nick.

Am Sonntagmorgen wurde das Patronatsfest mit einem Festgottesdienst fortgesetzt, anschließend fand im nebenliegenden Caritashaus ein kleiner Empfang statt.