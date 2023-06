Kirch- und Pfarrverein vor der Auflösung

Gemeinde St. Marien und Josef.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Noch ist es nur ein Tagesordnungspunkt, den der Vorstand vorschlägt. Dessen Mitglieder empfehlen den Besuchern der Jahresversammlung am Mittwoch, 28. Juni, 19 Uhr, im Caritashaus, den Kirch- und Pfarrverein der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Josef aufzulösen.

Die Gründe für den Schritt liegen auf der Hand: Seit Jahren hat der Verein keine neuen Mitglieder gewinnen können. Eine deutliche Überalterung ist die Folge, sagt Pastor Marc D. Klein. Außerdem sei der eigentliche Sinn der Vereinsgründung 1995 als Kirch- und Orgelbauverein mittlerweile erfüllt. Viele Mitglieder seien aus Treue und guter Gewohnheit treu geblieben.

2003 wurde der Verein umbenannt in Kirch- und Pfarrverein, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hatte, die Kirche St. Marien und das Pfarrgebäude zu unterhalten. „Aber irgendwann ist dann auch mal der Punkt erreicht, an dem es keine größeren Projekte mehr zu stemmen gibt“, sagt Klein.

In der Folge konnten auch Vorstandsposten nicht mehr besetzt werden. „Die Aufgaben des Vereins sind erfüllt, der Verein ist aber eigentlich nicht mehr zu verwalten, schließlich müssen wir unseren Zweck ja auch immer gegenüber dem Finanzamt bekräftigen“, sagt der Pastor. Zählte der Verein im März 2005 noch 106 Mitglieder, so sind es jetzt im Juni 2023 gerade noch rund 60. Nachwuchs sei nicht in Sicht, sagt Klein.

Der Kirch- und Pfarrverein hat 50 Prozent seiner Einnahmen für Betriebsaufwendungen genutzt – also für den Unterhalt und die technische Unterstützung wie Strom und Heizung. Die anderen 50 Prozent wurden für den Kauf liturgischer Gegenstände genutzt, was heute aus dem allgemeinen Haushalt der Kirchengemeinde finanziert wird.

Am kommenden Mittwoch wird sich zeigen, wohin der Weg des Kirch- und Pfarrvereins von St. Marien und Josef gehen wird. Tagesordnungspunkt 6 lautet „Aussprache und Beschluss zur Auflösung des Vereins“.