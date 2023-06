Kinderfeuerwehr feiert zusammen

Zum ersten Kinderfeuerwehrtag der Stadt kamen rund 50 Kinder und 14 Betreuer auf dem Sportplatz Kollenberg zusammen.

Radevormwald. „Zu sehen, wie gut sich die Kinder der drei Kinderfeuerwehren untereinander verstehen, macht einen wirklich froh“, sagte Stadtkinderfeuerwehrwart Jonas Stracke. Mit seinen Stellvertretern Cedrik Kleinschmidt und Lukas Leuchter stellte er den Tag auf die Beine.

Neben einem Parcours in Feuerwehr-Kluft und diversen Geschicklichkeitsspielen gab es auch spielerische Abkühlung: Mit einem am Helm befestigten Nagel mussten etwa Wasserballons zum Platzen gebracht werden. In den Pausen sorgte der Feuerwehr-eigene Spieleanhänger für Spaß. Neben den so wichtigen Getränken und dem Mittagsgrillen gab es von der Leitung der Feuerwehr auch eine Runde Eis spendiert. Finanziert wurde dieser Tag unter anderem durch eine Spende von Michael Bornewasser. -ms-