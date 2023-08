Kinder verbessern in den Sommerferien ihr Deutsch

Intensivtraining für Kinder aus zugewanderten Familien.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises hat ein außergewöhnliches Ferien-Intensivtraining in Deutsch organisiert. Das Besondere: Das Sprachtraining am Vormittag wurde bei gemeinsamen Aktionen am Nachmittag vertieft. Den thematischen Bezug zum Unterricht gab es etwa beim Besuch im Zoo, auf dem Bauernhof, beim Eisessen, beim gemeinsamen Sport, bei einer Schatzsuche oder bei kreativen Arbeiten.

Teilgenommen haben zugewanderte Schüler von Grundschulen und weiterführenden Schulen. Weil ihre Sprachkenntnisse in Deutsch bislang nicht ausreichten, konnten sie dem regulären Schulunterricht nicht folgen. Das vielseitige Intensivtraining in der Ferienzeit bot ihnen jetzt Gelegenheit, im Austausch bei gemeinsamen Spiel- und Spaß-Aktionen und Ausflügen ihre Sprachkenntnisse in Deutsch zu verbessern.

„Das Weitblick-Projekt hat mit den neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen nicht nur ein kreatives Angebot zum spielerischen Deutsch-Lernen organisiert, sondern auch einen wichtigen Beitrag zu Teilhabe und Integration geleistet. Ich danke daher allen Akteuren, die dafür gesorgt haben, das durchführen zu können“, sagt Birgit Steuer, Leiterin der Koordinierungsstelle für Gesellschaftliche Entwicklung des Oberbergischen Kreises.

Unterstützung durch die Stadt und die Raiffeisenbank

„Neben der jeweiligen Gruppenleitung haben in jeder Gruppe abwechselnd drei oder vier weitere Sprachlernbegleiter unterstützt. Trotz teilweise schlechten Wetterbedingungen haben die teilnehmenden Kinder viel Spaß bei den Einzelaktionen gehabt und viel gelernt, sowohl bei den Aktionen, als auch im Unterricht“, sagt Horst Kirschsieper, Weitblick-Standortlotse in Rade. „Mit Unterstützung unter anderem durch die Stadt Radevormwald und durch die Raiffeisenbank Radevormwald konnten wir dieses intensive Sprachtraining mit zwei ‚FIT‘-Gruppen durchführen.“

Zusätzlich mit allen Teilnehmenden, den Sprachbegleitern, Eltern und Kindern wurde außerdem ein schönes Abschlussfest auf dem Außengelände der Flüchtlingsunterkunft Neustraße / Blumenstraße durchgeführt.