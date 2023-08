Kinder toben beim DTV-Sommerfest

Mit zahlreichen Mitmachangeboten präsentierte sich der Dahlerauer Turnverein.

Radevormwald. Sportlich und gemütlich ging es am Samstag bei sommerlichen Temperaturen auf dem Gelände des Dahlerauer Turnvereins zu: Die Sportler luden zu einem bunten Sommerfest mit zahlreichen Mitmachangeboten ein, die besonders die zahlreichen Kinder auf dem Platz auskosteten.

Für Erwachsene bot das Fest auch viel Gelegenheit, um nach langer Zeit wieder einmal bei einem frisch gezapften Bier, einer Bratwurst, Kaffee und Kuchen, entspannt zu plaudern.

Erst im vergangenen Jahr, erzählte Vereinsvorsitzende Gila Hüssing am Rande des Festes, wurde das Sportgelände des DTV aufwendig, mit viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder und finanzieller Unterstützung durch das EU-Förderprogramm „Leader“ umgebaut. Insgesamt 150.000 Euro (100.000 Euro von Leader und 50.000 Euro aus der Vereinskasse) flossen in die Aufwertung des Geländes.

Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen: Eine Reihe von verschiedenen Plätzen, mit unterschiedlichen Ausrichtungen, stehen seitdem dem Sportverein zur Verfügung, um nicht nur den Mitgliedern ein breites Sportangebot zu unterbreiten. „Wir vermieten die Plätze auch an andere Vereine und Organisationen“, verriet Hüssing. Bogenschießen, Beachvolleyball, Cagesoccer, Tennis und Leichtathletik sind nur ein paar der zahlreichen Sportarten, die der DTV im Portfolio hat und von denen Gäste am Samstagmittag Gebrauch machen konnten.

Auch im vergangenen Jahr konnte der Verein bereits sein traditionelles Sommerfest nach der Pandemie wieder ausrichten. Eine immer gut besuchte Veranstaltung, bewertete Hüssing, die sich als Chefin eines gesund gewachsenen und gut aufgestellten Sportvereins präsentiert.

Aktuell bestehe der DTV aus rund 280 Mitglieder, davon gut die Hälfte Kinder und Jugendliche. Die meisten fänden über das Eltern-Kind-Turnen in den Verein und blieben dann häufig ein Leben lang. Durch den familiären Charakter des Vereins habe es in der Pandemie so gut wie keine Abmeldungen gegeben. „Wir sind aber auch gleich, nachdem es wieder möglich war, mit unserem Angebot gestartet und haben etwa das Kindertraining schnell wieder aufgenommen.“

Das große Angebot lockte viele Familien nach Dahlerau

Das alljährliche Sommerfest biete nicht nur den Vereinsmitgliedern Gelegenheit, abteilungsübergreifend zusammenzukommen. Es sei auch eine gute Gelegenheit, Vereinsfremden das Angebot vorzustellen. Und die Kinder ließen sich an diesem Tag besonders schnell begeistert. Auf der weitläufigen Terrasse vor dem Vereinsheim etwa, spielten Eltern mit Kindern an der Tischtennisplatte, während sich andere an der Boulderwand mit Klettern versuchten. Das Schachfeld mit seinen großen Figuren weckte zwar das Interesse vieler, doch dem Denksport mochten an diesem heißen Tag niemand so recht verfallen. Der fünfjährige Konstantin, Layla (3) und Leon (1) entschieden sich für das Trampolin, wo sie sich mit jedem Schwung auch ein wenig abkühlen konnten. So macht Sport auch im Sommer mächtig Spaß. -sebu-