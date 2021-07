Kinder müssen lange aufs Schwimmenlernen warten

Aktiv

+ © dpa (Archiv) Wer heute schwimmen lernen möchte, muss sich anstellen: Die Kurse, wenn überhaupt welche angeboten werden, sind voll. © dpa (Archiv)

Ob DLRG oder TSV – die Vereine können trotz aller Anstrengungen den Bedarf kaum decken. Dabei ist Schwimmen lebenswichtig.

Von Julia Schüßler

Wenn ein Kind ins Wasser fällt, ist es lebenswichtig, dass es sich zumindest über Wasser halten kann. Daher sollten Kinder frühzeitig an Wasser gewöhnt werden und das Schwimmen erlernen. Das Problem: Die Wartelisten beim TSV sind lang, bei der DLRG gibt es aufgrund überhöhter Nachfragen gar keine Listen mehr und das life-ness bietet keine selbstständigen Schwimmkurse an. Viele Kinder warten so über ein Jahr auf einen Platz in einem Schwimmkursus.

Seit rund 47 Jahren ist Michael Schmied in der Kinder-schwimmausbildung bei der DLRG tätig. „Jedem Kind, dem das Seepferdchen ausgehändigt wird, haben wir das Leben gerettet“, sagt Schmied. Die DLRG Radevormwald bietet derzeit zwei Kinderschwimmkurse für Kinder ab fünfeinhalb Jahren an, die jeweils zeitversetzt im April und November starten und etwa ein Jahr dauern. Insgesamt kann so 24 Kindern das Schwimmen beigebracht werden. Doch das ist nicht genug: „Ich bekomme bestimmt 50 Anfragen im Jahr“, sagt Schmied.

Formular wird inaktiv, wenn der Kurs ausgebucht ist

Wartelisten gibt es schon lange nicht mehr, da es dann zu unübersichtlich werden würde. Die Anmeldung erfolgt nur noch online, wenn alle zwölf Plätze für einen Kursus vergeben sind, wird das auszufüllende Formular inaktiv.

Sarah Ziehr sucht derzeit einen Platz in einem Schwimmkursus für ihre vierjährige Tochter Emily. Damit ist sie für den Kinderschwimmkurs der DLRG noch zu jung, ein Wassergewöhnungskursus beim TSV wäre ideal, die Wartezeiten sind dort aber auch sehr lang, weiß Christiane Falkenbach. Sie ist seit rund 35 Jahren beim TSV als Trainerin in der Schwimmabteilung tätig und kennt es gar nicht ohne die Wartelisten. „In der letzten Zeit ist es aber etwas extremer geworden“, sagt Frankenbach. Beim TSV gibt es einen Wassergewöhnungkursus und zwei Nichtschwimmerkurse. Ab vier Jahren werden Kinder an das Wasser gewöhnt und lernen, ins Wasser zu springen.

Bei den Nichtschwimmerkursen ist das Ziel für Kinder ab fünf Jahren das Seepferdchen. „Wir haben aber keine richtigen Kurse, das ist ein durchlaufendes System.“

Das life-ness ist der Ort, an dem die Kleinen beim TSV und der DLRG schwimmen lernen. Für selbstständige Kurse fehlen dem Freizeitcenter Fachkräfte. „Das können wir nicht neben dem Tagesgeschäft anbieten“, sagt Betriebsleitung Natalie Junker. Langfristig seien aber Umbaumaßnahmen geplant, um zusätzliche Schwimmkurse anbieten zu können.

Wenn Eltern keinen Platz für ihr Kind in einem Schwimmkursus erhalten, können sie aber auch schon selbstständig das Kind an das Wasser gewöhnen, zum Beispiel mit Wasserspritzen. „Eltern eignen sich am besten, da sie Bezugspersonen sind“, sagt Christiane Frankenbach.