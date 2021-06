Kinder lernen das Krankenhaus kennen

Ferienspaß

+ © Bernd Büllesbach Umschülerin Stefanie Schnitzler und Dr. Nele Bendick (von links) © Bernd Büllesbach

Ferienspaß führte am Donnerstag zu Sana. Zur Anschauung wurde ein verletzter Teddybär behandelt.

Von Bernd Büllesbach

Melanie meldete sich eifrig bei der Frage von Dr. Nele Bendick vom Sana-Krankenhaus Radevormwald, wer schon mal in einer Klinik war. „Ich bin mit dem Fuß in einen Vertikutierer gekommen“, berichtete die Elfjährige. „Das wurde hier im Krankenhaus genäht und auch verbunden“, erzählte sie gelassen von ihrer Erfahrung.

Elf Kinder hatten sich am Donnerstagnachmittag im Sana-Krankenhaus eingefunden, um im Rahmen der Aktion „Ferienspaß“ einige Fragen an Dr. Nele Bendick zu stellen. Dabei ist, wie der Titel eigentlich vermuten lässt, Bendick überhaupt keine Ärztin. „Ich bin schon 46 Jahre hier am Krankenhaus beschäftigt und habe promoviert in Kunst, Kunst- und Baugeschichte“, gibt sie einen kurzen Einblick in ihre Vita. „Heute bin ich Vorsitzende der Mitarbeitervertretung und nehme die Interessen der Mitarbeiter wahr.“

Der Infopoint habe hier im Krankenhaus eine besondere Bedeutung, erklärt Bendick den Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren. „Hier ist Walter und der weist den Patienten den Weg, nachdem sie ihre Beschwerden vorgetragen haben.“

Nach Desinfektion der Hände, mit einer sterilen Haube auf dem Kopf und einer riesigen Kanüle mit 60 Milliliter Volumen versehen, ging es in die Röntgenabteilung. Ein Teddy hatte sich das Bein verletzt, und die Röntgenaufnahme ergab einen glatten Unterschenkelbruch. Die Kinder, sehr beeindruckt vom dem bildgebenden Verfahren, bekamen auch alle eine Fotokopie von der digitalen Aufnahme.

Harald Henke aus Remscheid, der gerade aus dem Röntgenraum kam, hatte bei einem Fahrradunfall eine Beckenring-Fraktur erlitten. „Tut das weh, dauert das lange, wann ist das passiert, wie ist das passiert, müssen Sie noch lange im Krankenhaus bleiben?“, waren die Fragen, die der freundliche und aufgeschlossene Henke geduldig beantwortete.

Röntgenbilder zeigten deutlich die Knochen

FERIENSPASS INFO Die Stadt Radevormwald bietet auch in diesem Jahr Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches und vielfältiges Sommerprogramm an. Kids und Teens haben die Qual der Wahl , aus tollen Veranstaltungen ihren individuellen Sommerferienaktionsplan zusammenzustellen. Dank der Unterstützung vieler Vereine, Organisationen und Sponsoren ist es der Jugendförderung wieder gelungen, eine bunte Palette aus Freizeiten, Fahrten, Kreativ-, Spiel- und Sportaktivitäten anzubieten. Auch dieses Mal wird von Anbietern die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit Handicap geschaffen. www.radevormwald. de/aktuelles

Hyacinthia Jarosch übergab dann der begleitenden Umschülerin Stefanie Schnitzler einige analoge Röntgenaufnahmen, und die Erklärungen der verschiedenen Röntgenaufnahmen erfolgten am Leuchtkasten. Deutlich waren Schien-, Wadenbein, Becken und Beckenschaufeln, Oberschenkelknochen, Wirbelsäule und Oberarmknochen zu sehen. Und die Kinder hatten schon erstaunliche anatomische Kenntnisse, so dass Bendick bei den Fragen nach den Knochenarten nur marginal korrigieren musste. „Mir wird schlecht, wenn ich das sehe“, gestand der 14-jährige Leon bei der Unterkiefer-Aufnahme. „Da habe ich wirklich schon schönere Aufnahmen gesehen.“ Dass nach der Feststellung eines Bruches auch ein Gipsverband erforderlich ist, demonstrierte Conny Grow im aseptischen Gipsraum. Schnell und geschickt der Verband zugeschnitten, mit einem Zerstäuber Wasser aufgesprüht und das ganze mit einer roten, elastischen Binde versehen, fertig war der Gipsarm.

Einen besonderen Programmpunkt hatte sich Dr. Nele Bendick kurz vor Beendigung des Rundgangs aufbewahrt. Der Besuch bei einer Patientin mit dreifachem Knöchelbruch auf dem Patientenzimmer. „Vor der Operation muss die Schwellung erst einmal abklingen“, erklärte Bendick die Situation. Sichtlich beeindruckt fragten die Kinder auch hier nach der möglichen Verweildauer, ob die Schmerzen stark sind, ob Langeweile aufkommt. Bei dem Wort Langeweile zückte die Patientin ihr Smartphone. „Das nutze ich wieder, wenn mein Mann seinen Besuch beendet hat“, erklärte die vernetzte Patientin.

Der Besuch endete in der Cafeteria, wo auf die Kinder Gebäck, Kakao und als Geschenk ein Teddybär auf sie wartete. „Vielleicht sehe ich ja eines der Kinder mal wieder, sei es als Krankenschwester oder gar als Ärztin“, gab sich Bendick hoffnungsvoll.