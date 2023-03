Kinder lernen die Arche Noah kennen

Bibelwoche in der evangelischen Kindertagesstätte Kottenstraße

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Sportmatten und eine Theaterbühne sind in der kleinen Turnhalle der evangelischen Kindertagesstätte Kottenstraße am Mittwochvormittag zu sehen. Als die 25 Kinder der Ü3-Gruppen hereinkommen, wird klar, wofür sie aufgebaut sind. Denn neben den Erzieherinnen ist auch Pfarrerin Manuela Melzer dabei: Es ist die erste Kinderbibelwoche, die in der evangelischen Kita stattfindet. „Ich fand das eine super Idee, als die Kita-Mitarbeiterinnen auf mich zugekommen sind – denn es ist natürlich etwas anderes, wenn man eine der Geschichten aus der Bibel einmal ausgiebiger und länger erzählen kann“, sagt die Pfarrerin.

Es geht um Noah, seine Arche und die Flut. Während draußen der Schnee fällt, erzählt die Pfarrerin den aufmerksamen Kindern davon, wie es in der Arche plötzlich dunkel wird und dann immer heftiger der Regen fällt. Davor haben die Kinder im Morgenkreis mit ihren Erzieherinnen und der Pfarrerin ein Lied gesungen: „Vom Aufgang der Sonne, bis zu ihrem Untergang“ wird aus vielen Kehlen gesungen, der Lauf der Sonne dabei mit den Händen nachgezeichnet und dann kräftig in die Hände geklatscht.

Bei der Kinderbibelwoche kommt die Pfarrerin an drei Vormittagen in die Kita und erzählt mit Hilfe von Kamishibai-Karten – großen, gezeichneten Bildern, die in die Bühne des Holztheaters gelegt werden – die Geschichte von Noah. „Vom ersten Auftrag Gottes über den Archenbau, die Flut und schließlich das Landen der Arche auf dem türkischen Berg Ararat“, sagt Manuela Melzer. Zuerst fragt die Pfarrerin ihre kleinen Zuhörer, ob sie sich noch erinnern könnten, welche Tiere Noah in die Arche geholt habe. „Dinos!“, ruft ein kleiner Schlauberger. „Ja, vielleicht waren die auch dabei“, sagt die Pfarrerin und schmunzelt.

Abschlussgottesdienstam Sonntag

Die Kinder sind voll bei der Sache. „Die Arche schaukelt, irgendwann schwimmt sie, und dann hört der Regen irgendwann wieder auf – und das Schaukeln auch“, sagt Melzer. Nur um dann den Kindern zu sagen, die gebannt auf ihre „Bildschirm“-Bühne blicken: „Und wie es dann weitergeht, das hört ihr dann morgen.“ Ein neues Lied bietet einen Ausblick: Es geht um das Aufstehen, das Gras, das noch nass ist – und den Regenbogen.

Auch damit ist es noch nicht vorbei – schließlich sind die Kinder noch den ganzen Tag über in der Kita. „Und die Woche steht komplett unter dem Motto der Arche Noah“, sagt Erzieherin Nina Eichenhofer. Diese Geschichte habe man ausgesucht, weil sie auch in anderen Weltreligionen bekannt sei. Daneben geht es auch praktisch zu. „Wir basteln immer verschiedene Dinge, die zu den jeweiligen Episoden der Geschichte passen“, sagt Nina Eichenhofer. So werde am Mittwoch, passend zur Flut, ein Regenmacher gebastelt. „Das machen wir aus Küchenpapierrollen“, sagt die Erzieherin und schmunzelt. Keine Frage, dass die Kinder auch hier ganz gespannt bei der Sache sein werden.

Zur Kinderbibelwoche wird es einen Abschlussgottesdienst in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße geben am Sonntag, 12. März, 10 Uhr. Neben der Präsentation der Bastelarbeiten werden darin Brieftauben freigelassen – wie von der Arche eine Taube losgeschickt wurde, um zu sehen, ob das Wasser abgeflossen ist.