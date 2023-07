Kinder haben Fun beim Minigolf

Die Plätze waren auch in diesem Jahr schnell vergriffen.

Radevormwald. Minigolfen ist eines dieser Angebote, die Anja Sent von den Jugendräumen wohl als Selbstläufer bezeichnen würde. Denn jedes Jahr erfreut sich dieses Ferienspaß-Ereignis großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr waren die Plätze schnell vergriffen.

Mit Schläger und Bällen, eingeteilt in kleineren Gruppen, zogen die Kinder los, verteilten sich auf die 15 Bahnen des Geländes der Fachklinik des Blauen-Kreuzes. Nur aufgrund der persönlichen Kontakte von Sent dürften die Jugendräume jedes Jahr für den Ferienspaß die Minigolf-Anlage nutzen. Jarne (10) war schon in den Vorjahren dabei und bewies ein gutes Händchen.

Auf Bahn neun mit Rampe und Metallkringel brauchte einige Versuche. Auf Bahn acht wiederum überraschte er alle und bugsierte mit nur einem Schlag den Ball durch eine Rutsche hindurch ins Loch.

Für Hatice (10) war es eine Premiere: In Windeseile hatte die Zehnjährige die Bahnen absolviert. „Bahn neun fand ich schwer, da habe ich den Ball überhaupt nicht ins Loch bekommen. Dafür war Bahn 15 besonders einfach.“ sebu