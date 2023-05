Kinder haben auf der Blaulichtmeile ihren Spaß

Der Löschzug Herbeck kam zum 150-jährigen Bestehen aus dem Feiern nicht heraus.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Einen echten Partymarathon haben die Männer und Frauen der Löscheinheit Herbeck am Wochenende hinter sich gebracht. Der Anlass, das 150-jährige Bestehen der Herbecker Feuerwehr, verlangte nichts weniger als genau das: Parallel zum Feierabendmarkt, mit ein wenig Verzögerung durch den Regen, zog am Freitagabend ein imposanter Fackelzug durch die Radevormwalder Innenstadt: Männer und Frauen in Uniform, die entweder vorneweg die Insignien der Feuerwehr trugen, wie etwa die beiden Feuerwehr-Äxte, ihre Instrumente spielten oder brennende Fackeln hielten, liefen in einer großen Parade über die Kaiserstraße und den Markt bis hinunter zum Schlossmacherplatz. Ein Ereignis, das zahlreiche Zaungäste in die Innenstadt lockte. Mit 250 Gästen feierte die Einheit am Abend dann im Bürgerhaus weiter. „Es hätte etwas mehr los sein können, aber die Stimmung war trotzdem großartig“, meinte der Herbecker Einheitsführer Theo Aldermann.

Unterstützung bei der Organisation des mehrtägigen Festaktes erhielten die Herbecker von Feuerwehrkollege Michael Ebbinghaus, der gemeinsam mit Uwe Schmidt von der Polizei Wuppertal beispielsweise die Blaulichtmeile für Samstag in der Innenstadt organisierte. Sämtliche Einsatzkräfte – von der Radevormwalder Feuerwehr sowie der Polizei aus Wuppertal und dem Oberbergischen Kreis über Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und DLRG bis hin zum Technischen Hilfswerk – waren auf der Blaulichtmeile vertreten. So verwunderte es keineswegs, dass ab dem frühen Vormittag zahlreiche Familien mit kleinen Kindern zwischen den ausgestellten Fahrzeugen pilgerten. Die Kinder kletterten neugierig hinein und schauten sich alles genaustens an. Schwindelfreie Zeitgenossen ließen sich mit der Drehleiter meterweit über die Dächer der Stadt fahren.

Für den achtjährigen Jonas war die Blaulichtmeile ein wahr gewordener Traum. Zwei Jahre lang musste er ausharren, um endlich einen Platz in der Kinderfeuerwehr zu bekommen. Seitdem ist der Achtjährige sprichwörtlich Feuer und Flamme für die Feuerwehr. Vater Tobias Jatzkowski ist dabei nicht ganz unschuldig, wie er amüsiert am Rand der Blaulichtmeile erzählte. Er selbst ist zwar kein Feuerwehrmann, aber als IT-Fachmann beruflich mit der Berufsfeuerwehr in Wuppertal verbunden. „Ich kümmere mich um die Digitalisierung der Berufsfeuerwehr und freue mich, dass mein Sohn Interesse an der Feuerwehr hat.“ Für die Kinder sei die Blaulichtmeile ein ganz großes Spektakel, urteilte der Familienvater. „Besonders beeindruckend ist dabei natürlich immer die große Drehleiter.“ Jonas fand aber auch das Rettungsboot der Herbecker, mit dem die Löscheinheit immer mal zu Einsätzen auf der Wuppervorsperre ausrückt, „ganz cool“. Kaum hinaufgeklettert, schnappte sich der Achtjährige ein Ruder und schwang es seitlich am Boot in der Luft, um ein Gespür für die Bewegung zu bekommen. Prompt gesellten sich einige Freude zu ihm ins Boot. „Total cool“, sagten auch die anderen Jungs, die es eigentlich kaum abwarten konnten, mit dem Rettungsboot aufs Wasser zu kommen.

Keinen ganzen See, aber dafür eine beachtliche Wasserpfütze verursachte die Polizei bei einer Demonstration ihres beeindruckenden Wasserwerfers am Fahnenkreisel vor der Sparkasse. Das gepanzerte Gefährt mit einer Länge von beinahe zehn Metern, einer Höhe von fast vier Metern und einem stattlichen Gewicht von 31 Tonnen, ist in der Lage über drei Stahlrohre 3400 Liter Wasser in der Minute auszuwerfen und das mit einem Druck von 13 Bar. Zahlreiche Zaungäste fanden sich zu den Vorführungen am Kreisel ein und staunten über die Kraft der verschiedenen Einsatzarten.

Einheitsführer Theo Aldermann zeigte sich bereits am Samstagnachmittag sehr zufrieden mit dem Fest zum 150-jährigen Bestehen seiner Löschgruppe. „Die Leute sind zufrieden, es sind viele da und die Resonanz der Aussteller ist auch positiv.“ Auch wenn die Kinder- und Jugendfeuerwehr der Stadt derzeit aufgrund der hohen Nachfrage eine Warteliste führt, meinte Aldermann, sei die Blaulichtmeile immer eine sehr gute Nachwuchswerbung für die Organisationen, die außer die Polizei, rein aus ehrenamtlichen Kräften organisiert ist.

Das große Geburtstagsjubiläum am Samstagabend im Bürgerhaus war mit 650 Personen ausverkauft. Zum Festakt der Herbecker Löschgruppe reisten am Freitag sogar befreundete Feuerwehrleute aus Kühnsdorf (Kärnten) in Österreich an und feierten übers Wochenende mit den Freunden aus Radevormwald.