Kinder gehen mit Fernglas auf die Pirsch

Zum zehnten Mal boten Radevormwalder Jäger das Ansitzen für Kinder im Rahmen des Ferienspaßes an.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Unaufgeregt steht Noah auf dem Parkplatz an der Hohenfuhrstraße und beobachtet das bunte Treiben: Frauen und Männer in grün-bräunlichen Outfits stehen hier gut gelaunt beisammen, als plötzlich die Jagdhörner erklingen. Die Gespräche werden schlagartig eingestellt, ein Hund jault laut im Takt der blechernen Töne. Es ist ein Begrüßungsritual unter Waldmännern und -frauen, das Sammeln der Jäger. Ein Signal, dass es bald losgeht.

Schnell bekommt jeder Jäger ein Kind zugewiesen, mit dem es die nächsten drei Stunden flüsternd auf einem Hochsitz im Wald verbringen wird, um Wildtiere in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten. Mamas und Papas drücken ihren Nachwuchs zum Abschied, wünschen ihnen viel Spaß.

Alexander (9) und Katharina (11) waren schon im vergangenen Jahr dabei, erzählt Mama Angelika. „Das hat ihnen so gut gefallen, dass sie dieses Jahr noch mal mitmachen wollten.“ Auch Louisa (11) und Theresa (8) gingen im vergangenen Jahr mit den Jägern mit und kehrten begeistert zurück nach Hause, erinnert sich Mama Linda. „Sie waren auch jetzt wieder ganz aufgeregt und freuen sich auf den Abend.“

Für Noah ist es dagegen eine Premiere: Er war noch nie mit einem echten Jäger im Wald, saß noch nie in einem Hochsitz. Nur Wildtiere habe er schonmal zufällig aus der Ferne gesehen. Seine Erwartungen an diesen besonderen Abend: „Ich hoffe, dass ich viele Tiere sehen kann und dass es viel Spaß macht.“ Marcel Frölich nickt zuversichtlich und klopft dem Jungen auf die Schulter. „Wir werden ganz sicher was sehen.“

Der 52-Jährige wurde Noah als Jäger zugewiesen. Mit dem Kindersitz im Gepäck nimmt Frölich den Jungen in seinem Geländewagen mit nach Obernhof, ins Revier von Jägerin und Pächterin Claudia Möllney. „In Radevormwald gibt es insgesamt 13 Jagdbezirke. Dieser heißt Birken“, erklärt die Jägerin. Die Besonderheit an diesem Standort ist nicht nur die idyllische Umgebung bestehend aus weiten Wiesen und Feldern. Im Wald hat Möllney einen etwas größeren Hochsitz, wo bequem auch mehrere Menschen Platz finden. Normalerweise sitzt sie hier mit ihrem mittlerweile 14-jährigen Jagdhund Louise und schaut hinaus ins Grüne. Für diesen Abend haben Möllney und Louis ihre Plätze allerdings für Noah und Marcel Frölich geräumt.

Vom Straßenrand bis zum Hochsitz sind es nur wenige Gehminuten an einem hochgewachsenen Mais- oder Zuckerrübenfeld entlang, wenige Meter durch den Wald hindurch. Beim Betreten des Waldes wird die kleine Expedition ganz leise, flüstert nur noch, um die Wildtiere nicht schon jetzt zu verschrecken. Doch so ganz ist es nicht zu verhindern. Mit jedem Tritt raschelt und knackt es, durch das trockene Laub und die herumliegenden Äste. Frölich und Noah haben trotzdem schon zu Beginn Glück und entdecken nach wenigen Minuten ein erstes Rehkitz. Doch aufgeschreckt von raschelnden Blättern und durchbrechenden Ästen, springt es bald danach wieder weg. „Das war schon richtig cool“, flüstert Noah, der mittlerweile schon ganz fachmännisch mit Fernglas vorm Gesicht auf dem Hochsitz steht und nach weiteren Tieren Ausschau hält.

Einfach ist diese Übung für junge Kinder eigentlich nicht, weiß Marcel Frölich. Um beim sogenannten Ansitzen überhaupt eine Chance zu haben, Wildtiere zu beobachten, muss es ganz still sein. Die Tiere dürfen keine Geräusche vernehmen, sonst fliehen sie. Noah und Frölich können sich daher nur flüsternd unterhalten und müssen über einen längeren Zeitraum ganz ruhig auf ihren Plätzen sitzen bleiben. Noah schaut immer wieder durchs Fernglas und erkennt irgendwann zwei Kitze im hohen Gras liegen. „Warum liegen die denn alleine da? Wo ist ihre Mutter?“, will Noah wissen. Frölich flüstert: „Wenn die Ricke, die Mutter der kleinen Rehkitze, fressen geht, legt sie ihre Kinder ins hohe Gras und holt sie nach dem Essen wieder ab.“ Für die jungen Rehe, die noch unsicher auf den Beinen sind, wäre es sonst zu gefährlich. Sollte die Mutter beim Fressen von einem natürlichen Feind überrascht werden, könnte sie ihre Kinder nicht beschützen. Die kleinen könnten nicht fliehen und wären somit ein gefundenes Fressen etwa für Füchse. Frölich nutzt diese Gelegenheit zur Aufklärung. „Solltest du mal ein Rehkitz alleine im Gras liegen sehen, brauchst du es also nicht zu retten.“ Denn wenn Menschen unwissend das Kitz ohne Handschuhe oder Gras aufnehmen, wird es die Mutter aufgrund des menschlichen Geruchs nicht mehr zurücknehmen. Das Kitz müsste in eine Auffangstation gebracht werden. Noah nickt und beobachtet, wie nun die Ricke zu ihren Kindern zurückkehrt. Auch Hasen laufen vor dem Hochsitz in Birken vorbei.

„Ein richtig toller Abend“, findet Frölich, der kurz vor 22 Uhr wieder alles zusammenpackt und Noah zum Parkplatz an der Hohenfuhrstraße zurückbringt. Hier treffen sich Jäger und Kinder abschließend zum sogenannten Schüsseltreiben wieder. Es wird Wildschwein- und Fleischwurst gereicht, Brötchen und Getränke. Die Kinder erzählen aufgeregt ihren Eltern von ihren Beobachtungen. Jeder hat was gesehen. Für Claudia Möllney und ihre Kollegen ein gelungener Abend. Für die Kinder unvergesslich.

Naturpädagogik

Zum zehnten Mal boten die Radevormwalder Jäger jetzt schon das Ansitzen für Kinder im Rahmen des Radevormwalder Ferienspaßes an. Neben Rehen und Hasen beobachteten einige Kinder in diesem Jahr auch Dachse und Füchse. Ziel der Jäger sei es hier nicht, Nachwuchs zu generieren, sondern Stadtkindern die Möglichkeit zu geben, der Natur näherzukommen und über die faszinierende heimische Fauna aufzuklären.