Kinder erleben Sport-Wochenende

Kanufahren, Ballspiele, Parkour und auch Taekwondo probierten die TSV-Gäste aus.

Radevormwald. Als Carina Cannata vor einigen Wochen den Anrufbeantworter der TSV-Geschäftsstelle abhörte, reagierte sie überrascht: Yvonne Holtmann, Fachkraft für Sport und Ganztag und Jugendreferentin der Sportjugend im Rheinisch-Bergischen-Kreis, hatte dem TSV eine Nachricht mit einer Anfrage hinterlassen, die der Rader Sportverein nicht ablehnen konnte. „Sie war auf der Suche nach einem sportlichen Angebot für 15 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren“, erinnert sich die Geschäftsführerin, die sich daraufhin mit dem Vereinsvorsitzenden Axel Reichenberg sofort bereit erklärte, etwas vor Ort zu organisieren: „Sportler sollten sich untereinander unterstützen, vor allem wenn es um Angebote für Kinder geht“, sagt sie.

Gesagt, getan: In Absprache mit der Taekwondo-Abteilung des TSV erhielten die Kinder aus Kürten eine spannende Einführung von Großmeister Aftab Uddin und den Jungtrainern Jan Rüsing (22) und Angelina Cuvohin (21). „Wir werden ihnen ein bisschen von allem zeigen, uns aber in der Einführung um die Formen mit Block- und Angriff-Bewegungen sowie Selbstverteidigung kümmern“, erklärte Rüsing.

„Tut das weh?“, wollte ein junges Mädchen vor der Trainingseinheit wissen. Rüsing konnte beruhigen: „Das wird nicht weh tun.“ In der Aufwärmphase des zweistündigen Trainings, forderte der Großmeister mit 45-jähriger Kampfsporterfahrung, die Besucher aus Kürten dazu auf, im Budo-Raum der Sporthalle an der Hermannstraße zunächst locker im Kreis zu laufen und nacheinander über einen Holzstab zu springen, den Uddin nach jeder Runde ein Stückchen höher hielt.

Die besonders ambitionierten Kinder waren sofort Feuer und Flamme und sprangen deutlich höher über den Stab, als unbedingt nötig gewesen wäre. Uddin merkte sich das Gesicht und hielt den Stab bei diesen Kindern in der nächsten Runde noch höher. Mit Lachen und Jubel feierten die Kinder ihre ersten Erfolge.

Besucherin will wiedernach Rade kommen

Für Yvonne Holtmann eine durchweg positive Erfahrung. Sie persönlich, verriet sie, war zum ersten Mal in Radevormwald. Bei der Suche nach sportlichen Aktivitäten stieß sie auf die Homepage des TSV und fragte einfach mal an. „Man war hier gleich super hilfsbereit, aufgeschlossen und hat sich kurzfristig darum gekümmert, uns heute ein tolles Angebot zusammenzustellen.“

So konnten die Kinder neben Kanufahren auf der Wupper und Parcours im Gelände auch in diese Kampfsportart in Radevormwald hineinschnuppern.

Axel Reichenberg brachte für die Gäste gleich zwei Kästen Wasser mit und versprach zum Abschluss der Trainingseinheit auch für Abkühlung mit Eis zu sorgen. Holtmanns Fazit: „Das wird nicht unser letzter Besuch in Radevormwald gewesen sein.“ -sebu -